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    Главная / Торги / Поставка узлов управления для ООО "Газпром трансгаз Чайковский"

    Поставка узлов управления для ООО "Газпром трансгаз Чайковский"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.09.2019 08:0030.09.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114258Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114258

    Наименование закупки

    Поставка узлов управления для ООО "Газпром трансгаз Чайковский"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.09.2019 07:34

    Документация процедуры

    Договор_№_XUM_через_торговый_портал.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Юридический адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    Почтовый адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Контактный телефон

    +7 34241 7-68-25

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    vahrushev@ptg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вахрушев Сергей Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка узлов управления для ООО "Газпром трансгаз Чайковский"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.09.2019 08:00 GMT +330.09.2019 08:0030.09.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114258Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка узлов управления для ООО "Газпром трансгаз Чайковский"

    Начальная цена

    438 900,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Пермский край, Пермский край, г. Чайковский, промышленная зона «Сутузово», База по хранению и реализации МТР - филиал ООО «Газпром трансгаз Чайковский».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Cрок оплаты не более 60 календарных дней со дня исполнения Поставщиком обязательств по договору. Для СМСП срок оплаты не более 30 календарных дней со дня исполнения Поставщиком обязательств по договору.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Адрес местонахождения

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Узел управления ЭПУУ-4-1 для дистанционного и местного (ручного) управления операциями по открытию и закрытию кранов 1.0…10.0МПа IP54 1ExdllAT3"

    Кол-во: 11.000

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