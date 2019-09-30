Цена договора и требования к обеспечению

Предоплата 100%, доставка до адреса получателя учитывается в стоимости товара. Обязательное предоставление информации, о производителе товара. Предоставление данных на товар из каталога изготовителя. До отгрузки, ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ согласование с ЗАКАЗЧИКОМ форм, сертификатов, паспортов, копий отгрузочных документов на поставляемую продукцию в т.ч. адрес доставки

Приморский край, г. Владивосток ул. Дальзаводская д.2 пирс АСЗ (Амурский судостроительный завод), до борта судна. Рассчитать логистику >

Газпром флот Все закупки и тендеры Газпром флот

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Судовая литература Список судовых станций и присвоенных опознователей морской подвижной службы.Том V. List of ship stations and maritime mobile service identity assignments 2018г." Кол-во: 1.000

"Позиция 2" "Судовая литература Инструкция по несению радиовахты на судах РФ в системе ГМССБ, обеспечивающей безопасность на море" Кол-во: 1.000

"Позиция 3" "Судовая литература Положение о регистрации аварийных радиобуев международной спутниковой системы КОСПАС-САРСАТ (СТО МСС.02-2009)" Кол-во: 1.000

"Позиция 4" "Судовая литература Список береговых телефонных УКВ радиостанций Службы морского флота" Кол-во: 1.000

"Позиция 5" "Судовая литература книга ИАМСАР. Международное авиационное и морское наставление по поиску и спасанию книга 3 2019 год" Кол-во: 1.000

"Позиция 6" "Судовая литература Правила радиосвязи морской подвижной службы и морской подвижной спутниковой службы РФ. РД 31.64.54-2001 с Дополнениями (РД 31.06.09-2003, РД 31.06.10-2003)" Кол-во: 1.000

"Позиция 7" "Пособия и руководства морские CD диск по радиосвязи для использования в морской подвижной и морской подвижной спутниковой службах на английском языке , изд. 2016 г. Mаnuаl fоr Usе by thе Mаritimе Mоbilе аnd Mаritimе Mоbile-Sаtеllitе Sеrvicеs (Mаritimе Mаnuаl). Genеva: Rаdiocоmmunicatiоn Burеau, 2016 еd." Кол-во: 1.000

"Позиция 8" "Судовая литература Инструкция по организации связи при обработке аварийных и контрольных сообщений судов" Кол-во: 1.000

"Позиция 9" "Судовая литература Положение о порядке и правилах использования должностных лиц морского транспорта для ведомственной связи" Кол-во: 1.000