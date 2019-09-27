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    Главная / Торги / Поставка лесоматериалов для лежневых дорог в Торжокском ЛПУМГ доп 2 КРХС 2019

    Поставка лесоматериалов для лежневых дорог в Торжокском ЛПУМГ доп 2 КРХС 2019

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.09.2019 00:0027.09.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114247Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114247

    Наименование закупки

    Поставка лесоматериалов для лежневых дорог в Торжокском ЛПУМГ доп 2 КРХС 2019

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.09.2019 17:09

    Документация процедуры

    Договор_поставки_ЭП_посл_ред..doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Контактный телефон

    +7 812 455-12-00

    Факс

    +7 812 455-10-32

    Адрес электронной почты

    ltg@spb.ltg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шафранский Андрей Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тверская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка лесоматериалов для лежневых дорог в Торжокском ЛПУМГ доп 2 КРХС 2019

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.09.2019 00:00 GMT +327.09.2019 00:0027.09.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114247Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка лесоматериалов для лежневых дорог в Торжокском ЛПУМГ доп 2 КРХС 2019

    Начальная цена

    472 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тверская область, Тверская обл., Рамешковский р-н, с. Киверичи, АРП «Киверичи»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 30 дней с момента 100% поставки, доставка и выгрузка до Тверская обл., Рамешковский р-н, с. Киверичи, АРП «Киверичи» включена в стоимость продукции

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лесоматериал круглый лиственных пород в хлыстах 18-24СМ 3-6.5М для лежневых дорог ГОСТ 9462-88"

    Кол-во: 200.000

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