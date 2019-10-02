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    Главная / Торги / холодильник ATLANT-2822-80, 220 л, морозильник сверху, однокамерный

    холодильник ATLANT-2822-80, 220 л, морозильник сверху, однокамерный

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.10.2019 00:0002.10.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114245Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114245

    Наименование закупки

    холодильник ATLANT-2822-80, 220 л, морозильник сверху, однокамерный

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.09.2019 16:56

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Городская клиническая больница №39 Канавинского района г. Нижнего Новгорода"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "Городская клиническая больница №39"

    Юридический адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, шоссе Московское, 144

    Почтовый адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, шоссе Московское, 144

    Контактный телефон

    +7 831 279-53-84

    Факс

    +7 831 279-22-21

    Адрес электронной почты

    gkb39@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Холодильник ATLANT-2822-80, 220 л, морозильник сверху, однокамерный

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.10.2019 00:00 GMT +302.10.2019 00:0002.10.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114245Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Холодильник ATLANT-2822-80, 220 л, морозильник сверху, однокамерный

    Начальная цена

    16 500,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Нижний Новгород, Московское шоссе, 144ГБУЗ НО "ГКБ №39"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Постоплата.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "Городская клиническая больница №39"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "Городская клиническая больница №39"

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, шоссе Московское, 144

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "Городская клиническая больница №39"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "Городская клиническая больница №39"

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, шоссе Московское, 144

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Холодильник Indesit TT85 85х60х61.5СМ 119Л 105Л 14Л однокамерный белый с морозильником"

    Кол-во: 1.000

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