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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Обучение по охране труда
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
24.09.2019 16:33
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
607700, Российская Федерация, Нижегородская область, Шатковский район, Шатки, Федеративная, 6
Почтовый адрес
607700, Российская Федерация, Нижегородская область, Шатковский район, Шатки, Федеративная, 6
Контактный телефон
+7 83190 4-18-94
Факс
+7 83190 4-18-94
Адрес электронной почты
uszn@soc.sht.nnov.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Обучение по охране труда
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
27.09.2019 07:00 GMT +327.09.2019 07:0027.09.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114239Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении заказчика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Обучение по охране труда
Начальная цена
1 700,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, 607700 Нижегородская область, р.п Шатки, ул. Федеративная д.6 Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата осуществляется в течении 20 дней после оказания услуг и предоставлении акта оказания услуг
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
УСЗН Шатковского района
Все закупки и тендеры УСЗН Шатковского района
Адрес местонахождения
607700, Российская Федерация, Нижегородская область, Шатковский район, Шатки, Федеративная, 6
Кол-во: 1.000
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