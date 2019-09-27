Поставка мебели для нужд Администрации ООО "Газпромтранс"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата производится в течение 30 календарных дней после передачи Товара Покупателю и подписания Сторонами товарных накладных по форме ТОРГ-12. Доставка, выгрузка, сборка, расстановка и вывоз использованной упаковки силами и за счет Поставщика.