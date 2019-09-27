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Наименование закупки
Поставка мебели для нужд Администрации ООО "Газпромтранс"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
24.09.2019 16:54
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Контактный телефон
+7 499 580-19-84
Факс
+7 499 580-19-07
Адрес электронной почты
kom@gptrans.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Колобанова Ольга Михайловна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка мебели для нужд Администрации ООО "Газпромтранс"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
27.09.2019 11:00 GMT +327.09.2019 11:0027.09.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114237Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка мебели для нужд Администрации ООО "Газпромтранс"
Начальная цена
416 152,05
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва Город, пос. Сосенское, пос. Газопровод, д. 101, корп. 9, корп. 7Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата производится в течение 30 календарных дней после передачи Товара Покупателю и подписания Сторонами товарных накладных по форме ТОРГ-12. Доставка, выгрузка, сборка, расстановка и вывоз использованной упаковки силами и за счет Поставщика.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Газпромтранс
Все закупки и тендеры Газпромтранс
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Кол-во: 2.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 30.000
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