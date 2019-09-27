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    Поставка мебели для нужд Администрации ООО "Газпромтранс"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.09.2019 11:0027.09.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114237Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114237

    Наименование закупки

    Поставка мебели для нужд Администрации ООО "Газпромтранс"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.09.2019 16:54

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпромтранс
    Все закупки и тендеры Газпромтранс

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Контактный телефон

    +7 499 580-19-84

    Факс

    +7 499 580-19-07

    Адрес электронной почты

    kom@gptrans.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Колобанова Ольга Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка мебели для нужд Администрации ООО "Газпромтранс"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.09.2019 11:00 GMT +327.09.2019 11:0027.09.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114237Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка мебели для нужд Администрации ООО "Газпромтранс"

    Начальная цена

    416 152,05

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, пос. Сосенское, пос. Газопровод, д. 101, корп. 9, корп. 7Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится в течение 30 календарных дней после передачи Товара Покупателю и подписания Сторонами товарных накладных по форме ТОРГ-12. Доставка, выгрузка, сборка, расстановка и вывоз использованной упаковки силами и за счет Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпромтранс
    Все закупки и тендеры Газпромтранс

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шкаф для одежды гардероб FS801FL700 800х420х1810ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Тумба офисная подкатная FM237 FL700 370х450х630ММ по согласованию с заказчиком"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 3"

    "Шкаф офисный FM761FL700 ЛДСП 800х420х753ММ с распашными дверьми"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Шкаф офисный FM704FL700 ЛДСП 800х420х1810ММ с распашными дверьми с замком"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Кресло офисное Престиж A910-1-FX363-3"

    Кол-во: 30.000

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