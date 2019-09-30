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    Главная / Торги / Поставка полироля и прочего

    Поставка полироля и прочего

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.09.2019 09:0030.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114233Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114233

    Наименование закупки

    Поставка полироля и прочего

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.09.2019 16:23

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Курортный комплекс «Надежда»
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Юридический адрес

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    Почтовый адрес

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Контактный телефон

    +7 86141 9-05-00

    Факс

    +7 86141 9-00-80

    Адрес электронной почты

    snabmanager@nadezhda.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ли Евгений Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка полироля и прочего

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.09.2019 09:00 GMT +330.09.2019 09:0030.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114233Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка полироля и прочего

    Начальная цена

    317 484,06

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, г.Геленджик, с.Кабардинка, ул.Мира, д.3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течении 5 (пяти) календарных дней с момента подписания товарной накладной обеими сторонами. Доставка осуществляется до склада Покупателя по адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д. 3, в течении одного дня с момента получения заявки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Курортный комплекс Надежда
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Адрес местонахождения

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Наименование заказчика

    Курортный комплекс Надежда
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Адрес местонахождения

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Полироль для мебели Pronto Антипыль аэрозоль 250СМ3;^МЛ"

    Кол-во: 17.000

    "Позиция 2"

    "Порошок стиральный профессиональный автомат Ariel Expert 15КГ"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 3"

    "Полотенце бумажное в листах Almax Professional Z-сложения двухслойное 100% целлюлоза белый 150ЛИСТ 18ШТ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 4"

    "Полотенце бумажное в рулоне Almax двухслойное 100% целлюлоза белый 2х14ШТ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 5"

    "Мешки для мусора Almax ПВД 120 33МКМ 68х105СМ черные 30РУЛ/10ШТ"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 6"

    "Мыло жидкое антибактериальное Веста 5000СМ3;^МЛ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 7"

    "Средство чистящее универсальное гель Domestos Двойная сила Свежесть Атлантики 1Л;ДМ3"

    Кол-во: 70.000

    "Позиция 8"

    "Отбеливатель жидкость Белизна NEW 1000СМ3;^МЛ"

    Кол-во: 240.000

    "Позиция 9"

    "Мешки для мусора Almax Особо Прочные ПНД 30ЛИТР 37х56СМ черные 30ШТ"

    Кол-во: 726.000

    "Позиция 10"

    "Бумага туалетная в рулонах Almax двухслойная белая 100% целлюлоза 9.2СМ 160ЛИСТ 4ШТ"

    Кол-во: 70.000

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