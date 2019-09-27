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    Главная / Торги / Поставка печати и прочее

    Поставка печати и прочее

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.09.2019 10:0027.09.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114232Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114232

    Наименование закупки

    Поставка печати и прочее

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.09.2019 16:18

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Курортный комплекс «Надежда»
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Юридический адрес

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    Почтовый адрес

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Контактный телефон

    +7 86141 9-05-00

    Факс

    +7 86141 9-00-80

    Адрес электронной почты

    snabmanager@nadezhda.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ли Евгений Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка печати и прочее

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.09.2019 10:00 GMT +327.09.2019 10:0027.09.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114232Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка печати и прочее

    Начальная цена

    28 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, г.Геленджик, с. Кабардинка, ул.Мира, дом 3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 5-ти рабочих дней после поставки.Доставка по адресу Покупателю в течение 3-х часов после подачи заявки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Курортный комплекс Надежда
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Адрес местонахождения

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Этикетка самоклеящаяся с логотипом 66х22ММ"

    Кол-во: 480.000

    "Позиция 2"

    "USB-флеш-накопитель 16Gb металл 64x20x10ММ с логотипом"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 3"

    "Печать GRM Plus 46040 круглая 40ММ автоматическая оснастка"

    Кол-во: 2.000

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