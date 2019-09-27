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    Главная / Торги / Поставка аппарата дыхательного

    Поставка аппарата дыхательного

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.09.2019 00:0027.09.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114230Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114230

    Наименование закупки

    Поставка аппарата дыхательного

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.09.2019 16:28

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Юридический адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Почтовый адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Контактный телефон

    +7 831 433-16-95

    Факс

    +7 83173 3-16-95

    Адрес электронной почты

    ceo@vtg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горобцова Диана Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка аппарата дыхательного

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.09.2019 00:00 GMT +327.09.2019 00:0027.09.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114230Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка аппарата дыхательного

    Начальная цена

    624 531,71

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 606042, Нижегородская область, Дзержинский район, пос. Горбатовка, ул. Весенняя, грузополучатель - УМТСиК - филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» База по хранению и реализации МТР «Доскино».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Стоимость Товара включает в себя все транспортные расходы, связанные с доставкой Товара до Покупателя. Стоимость Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Маска полнолицевая 3М 6800"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Кислород ОСЧ 99.999ПРОЦ баллон 10Л; ДМ³ ТУ 2114-001-05798345-2007"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 3"

    "Запчасть Редуктор Husqvarna 5790762-01"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 4"

    "Штора римская 150х200СМ 20% ПЭС, 80% лен Лен коричневый"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 5"

    "Держатель для туалетной бумаги с экраном нержавейка, хром Magnus РМ-85003"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 6"

    "Зеркало 600х850ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Изделие Рефлектор фоновый Bowens Backlite"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 8"

    "Изделие Система привязная Спасатель ПС ПТС АО комплектующие для баллона"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 9"

    "Изделие Автомат легочный исполнение 3 КАМПО АО для дыхательного устройства"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 10"

    "Изделие Устройство сигнальное Сигнал-112 КАМПО АО для дыхательного устройства"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 11"

    "Захват Замок Смаля 5Т"

    Кол-во: 13.000

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