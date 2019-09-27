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    Главная / Торги / Испытание пожарных кранов

    Испытание пожарных кранов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.09.2019 00:0027.09.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114220Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114220

    Наименование закупки

    Испытание пожарных кранов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.09.2019 15:42

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Детская специализированная больница медицинской реабилитации для детей психоневрологического профиля»
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО «Детская специализированная больница медицинской реабилитации для детей психоневрологического профиля»

    Юридический адрес

    606000, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, Кирова, 3"А"

    Почтовый адрес

    606000, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, Кирова, 3"А"

    Контактный телефон

    +7 8313 25-88-19

    Факс

    +7 8313 25-88-19

    Адрес электронной почты

    domreb1@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Цветков Алексей Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Испытание пожарных кранов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.09.2019 00:00 GMT +327.09.2019 00:0027.09.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114220Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Испытание пожарных кранов

    Начальная цена

    5 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Кирова, дом 3 "А"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата оказанных услуг осуществляется безналичным расчетом, путем перечисления на расчетный счет Подрядчика денежных средств в пределах утвержденных плановых ассигнований, выделенных лимитов бюджетных обязательств и объемов фактически оказанных услуг.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО «Детская специализированная больница медицинской реабилитации для детей психоневрологического профиля»
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО «Детская специализированная больница медицинской реабилитации для детей психоневрологического профиля»

    Адрес местонахождения

    606000, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, Кирова, 3"А"

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Испытание технического состояния наружного и внутреннего водоснабжения офисных и промышленных зданий и помещений"

    Кол-во: 5.000

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