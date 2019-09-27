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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
телефон
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
24.09.2019 15:38
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
607220, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Арзамас, Революции, 18а
Почтовый адрес
607220, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Арзамас, Революции, 18а
Контактный телефон
+7 83147 9-45-27
Факс
+7 83147 9-45-27
Адрес электронной почты
csogpvi@soc.arz.nnov.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Телефон
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
27.09.2019 00:00 GMT +327.09.2019 00:0027.09.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114218Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Телефон
Начальная цена
627,36
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Революции, 18аРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
безнал. расчет
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУ "ЦСОГПВИИ г. Арзамаса"
Все закупки и тендеры ГБУ "ЦСОГПВИИ г. Арзамаса"
Адрес местонахождения
607220, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Арзамас, Революции, 18а
Кол-во: 1.000
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