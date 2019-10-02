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    Главная / Торги / Поставка сушилки для рук, писсуаров и комплектующих к ним

    Поставка сушилки для рук, писсуаров и комплектующих к ним

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.10.2019 08:0002.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114216Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114216

    Наименование закупки

    Поставка сушилки для рук, писсуаров и комплектующих к ним

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.09.2019 10:08

    Документация процедуры

    сантехника_нац.проект__2.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детский санаторно-оздоровительный образовательный центр"Лазурный" (круглогодичного действия)"
    Все закупки и тендеры ГБУДО ДСООЦ "Лазурный"

    Юридический адрес

    607033, Российская Федерация, Нижегородская область, Выкса, Детский центр "Лазурный", -

    Почтовый адрес

    607033, Российская Федерация, Нижегородская область, Выкса, Детский центр "Лазурный", -

    Контактный телефон

    +7 83177 4-80-87

    Факс

    +7 83177 4-80-87

    Адрес электронной почты

    lazurn@narod.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вздышкин Александр Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка сушилки для рук, писсуаров и комплектующих к ним

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.10.2019 08:00 GMT +302.10.2019 08:0002.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114216Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сушилки для рук, писсуаров и комплектующих к ним

    Начальная цена

    395 343,76

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 607033, Нижегородская обл., городской округ город Выкса, детский центр «Лазурный»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в течение 15-ти рабочих дней с момента подписания документа о приёмке.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУДО ДСООЦ "Лазурный"
    Все закупки и тендеры ГБУДО ДСООЦ "Лазурный"

    Адрес местонахождения

    607033, Российская Федерация, Нижегородская область, Выкса, Детский центр "Лазурный", -

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сушилка для рук Dyson Airblade АВ12 1600ВТ белая"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 2"

    "Арматура водосливная смывное устройство для писсуара Oras Electra 6567"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Писсуар Santek GALA с креплением 1.WH30.1.774 и сифоном 1.WH10.8.699"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Средства крепления писуара Jika 10х120ММ для раковины писсуара 8.9034.9.000.890.1"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Средства крепления писуара Jika 10х120ММ для раковины писсуара 8.9034.9.000.890.1"

    Кол-во: 2.000

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