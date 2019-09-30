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    Главная / Торги / "Поставка семян для нужд ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2020 году"

    "Поставка семян для нужд ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2020 году"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.09.2019 07:3030.09.2019 07:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114214Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114214

    Наименование закупки

    "Поставка семян для нужд ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2020 году"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.09.2019 06:03

    Документация процедуры

    для_КИМа_контактная_информация.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Юридический адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Почтовый адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Контактный телефон

    +7 3496 36-31-48

    Факс

    +7 3496 36-31-48

    Адрес электронной почты

    puga.ov@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пуга Оксана Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    "Поставка семян для нужд ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2020 году"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.09.2019 07:30 GMT +330.09.2019 07:3030.09.2019 07:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114214Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    "Поставка семян для нужд ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2020 году"

    Начальная цена

    136 695,71

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, 629806, РФ, ЯНАО, г. Ноябрьск, промзона, панель 9, проезд 4, УМТСиК ООО «Газпром добыча Ноябрьск».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата ТМЦ, поставленных Поставщиком Покупателю по Договору, осуществляется по факту выполнения поставки ТМЦ на склад Покупателя, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предоставления Покупателю оригиналов счетов-фактур и товарных накладных (форма ТОРГ-12). Доставка ТМЦ Покупателю производится силами и средствами Поставщика или силами и средствами третьих лиц, привлеченных Поставщиком, за счет Поставщика. В этом случае Поставщик несет перед Покупателем ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств привлеченными лицами в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Адрес местонахождения

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фунгицид Фитоспорин М 100Г"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Семена цветочных культур Лобелия Эринус Blue Moon"

    Кол-во: 750.000

    "Позиция 3"

    "Кассета для рассады 15 475МЛ 51х31х9"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 4"

    "Удобрение сложносмешанное гранулированное Растворин марки "А" 1КГ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 5"

    "Семена цветочных культур Петуния "Грандифлора Игл Блю""

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 6"

    "Семена цветочных культур Петуния "Грандифлора Игл Ред""

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 7"

    "Семена цветочных культур Петуния Грандифлора Игл Вайт"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 8"

    "Семена цветочных культур Львиный зев F1 Монтего Red"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 9"

    "Семена цветочных культур Львиный зев F1 Монтего Violet"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 10"

    "Семена цветочных культур Львиный зев F1 Монтего Yellow"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 11"

    "Семена цветочных культур Львиный зев F1 Монтего Purple"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 12"

    "Семена цветочных культур Лаурентия (Изотома) F1 Старшайн Pink"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 13"

    "Семена цветочных культур Лаурентия (Изотома) F1 Старшайн Blue"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 14"

    "Спрей для растений . Блеск для листьев 500мл"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 15"

    "Стимулятор роста растений комплексный Корневин 0.004КГ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 16"

    "Стимулятор роста растений корневой Корневин 5Г"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 17"

    "Семена цветочных культур Агератум Тайкун"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 18"

    "Семена цветочных культур Виола "Дельта F1 Тру Блу""

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 19"

    "Семена цветочных культур Виола "Скалайн F1 Пьюре Ред""

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 20"

    "Семена цветочных культур Виола "Скалайн F1 Пьюре Вайт""

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 21"

    "Семена цветочных культур Бархатцы Бой 1000ШТ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 22"

    "Семена цветочных культур Бархатцы Бой Оранж 1000ШТ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 23"

    "Семена цветочных культур Бегония бронзоволистная Бада 1000ШТ"

    Кол-во: 0.500

    "Позиция 24"

    "Семена цветочных культур Виола Дельта F1 Премиум Вайт виз Блоч 1000ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 25"

    "Семена цветочных культур Виола Маммот Биг ред 1000ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 26"

    "Семена цветочных культур Виола "Маммот Вайт хот" 100ШТ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 27"

    "Семена цветочных культур Петуния Браво Salmon 1000ШТ"

    Кол-во: 0.500

    "Позиция 28"

    "Семена цветочных культур Петуния Браво Purple 1000ШТ"

    Кол-во: 0.500

    "Позиция 29"

    "Удобрение для растений фосфорно-калийное Азофоска 1КГ"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 30"

    "Удобрение для растений Fertika Весна-Лето для газонов 5КГ"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 31"

    "Удобрение для растений универсальное органоминеральное гранулы для газонов 10КГ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 32"

    "Кассета для рассады 40 ячеек 120МЛ 53х33х5ММ"

    Кол-во: 250.000

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