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    Главная / Торги / Закупка уничтожителей документов

    Закупка уничтожителей документов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.09.2019 10:0027.09.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114211Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114211

    Наименование закупки

    Закупка уничтожителей документов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.09.2019 15:38

    Документация процедуры

    техническое_задание.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром газнадзор"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром газнадзор"

    Юридический адрес

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская, 65

    Почтовый адрес

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская, 65

    Контактный телефон

    +7 495 355-98-00

    Факс

    +7 495 355-98-40

    Адрес электронной почты

    gaznadzor@gaznadzor.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лукъянчиков Михаил Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка уничтожителей документов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.09.2019 10:00 GMT +327.09.2019 10:0027.09.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114211Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка уничтожителей документов

    Начальная цена

    47 525,01

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, Москва, ул. Новочеремушкинская, дом 65Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    оплата в течении 20 дней после поставки продукции на основании выставленного счета.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром газнадзор"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром газнадзор"

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская, 65

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Уничтожитель документов Kobra +1 SS6 E/S 2 уровень секретности 5.8ММ 25ЛИСТ 38.5Л; ДМ³ 390x590x300ММ 13КГ"

    Кол-во: 3.000

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