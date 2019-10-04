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Наименование закупки
Бензин автомобильный АИ-92-К5
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
25.09.2019 15:05
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603082, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, тер. Кремль, Корпус 1
Почтовый адрес
606508, Российская Федерация, Нижегородская область, Городец, Новая, 105 А
Контактный телефон
+7 83161 9-87-11
Факс
+7 83161 9-84-04
Адрес электронной почты
GOOX-YDG-NO@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Бензин автомобильный АИ-92-К5
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
04.10.2019 09:00 GMT +304.10.2019 09:0004.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114209Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Бензин автомобильный АИ-92-К5
Начальная цена
76 780,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, Отгрузка товара осуществляется самовывозом с автозаправочных станций/заправочных пунктов, расположенных на территории Городецкого района и г. Городца Нижегородской области.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Поставка осуществляется партиями, ежедневно по мере возникновения у Заказчика необходимости заправки автомобильного транспорта .Порядок оплаты: Безналичный расчет, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 5 рабочих дней на основании выставленного счета (УПД или счет-фактуры).
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУ НО "ГООХ НО"
Все закупки и тендеры ГБУ НО "ГООХ НО"
Адрес местонахождения
603082, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, тер. Кремль, Корпус 1
606508, Российская Федерация, Нижегородская область, Городец, Новая, 105 А
Наименование заказчика
ГБУ НО "ГООХ НО"
Все закупки и тендеры ГБУ НО "ГООХ НО"
Адрес местонахождения
603082, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, тер. Кремль, Корпус 1
606508, Российская Федерация, Нижегородская область, Городец, Новая, 105 А
Кол-во: 2000.000
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