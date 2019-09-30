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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка ленты шлифовальной
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
24.09.2019 15:20
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
109240, Российская Федерация, Москва, Верхняя Радищевская, д. 17/2, стр.2
Почтовый адрес
109240, Российская Федерация, Москва, Верхняя Радищевская, д. 17/2, стр.2
Контактный телефон
+7 495 259-06-10
Факс
+7 495 259-06-11
Адрес электронной почты
tender@gesturbo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пысин Николай Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка ленты шлифовальной
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
30.09.2019 11:00 GMT +330.09.2019 11:0030.09.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114207Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ленты шлифовальной
Начальная цена
433 670,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Московская область, 143302 Московская обл., г. Наро-Фоминск, ул. Погодина, д.67Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Согласно проекту договора
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "Газэнергосервис"
Все закупки и тендеры АО "Газэнергосервис"
Адрес местонахождения
109240, Российская Федерация, Москва, Верхняя Радищевская, д. 17/2, стр.2
Кол-во: 300.000
Кол-во: 1000.000
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