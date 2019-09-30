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    Главная / Торги / Поставка ленты шлифовальной

    Поставка ленты шлифовальной

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.09.2019 11:0030.09.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114207Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114207

    Наименование закупки

    Поставка ленты шлифовальной

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.09.2019 15:20

    Документация процедуры

    Проект_договора.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Газэнергосервис"
    Все закупки и тендеры АО "Газэнергосервис"

    Юридический адрес

    109240, Российская Федерация, Москва, Верхняя Радищевская, д. 17/2, стр.2

    Почтовый адрес

    109240, Российская Федерация, Москва, Верхняя Радищевская, д. 17/2, стр.2

    Контактный телефон

    +7 495 259-06-10

    Факс

    +7 495 259-06-11

    Адрес электронной почты

    tender@gesturbo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пысин Николай Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка ленты шлифовальной

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.09.2019 11:00 GMT +330.09.2019 11:0030.09.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114207Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ленты шлифовальной

    Начальная цена

    433 670,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, 143302 Московская обл., г. Наро-Фоминск, ул. Погодина, д.67Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Согласно проекту договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "Газэнергосервис"
    Все закупки и тендеры АО "Газэнергосервис"

    Адрес местонахождения

    109240, Российская Федерация, Москва, Верхняя Радищевская, д. 17/2, стр.2

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лента шлифовальная VSM 30х2500ММ Р80 KX870F"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 2"

    "Лента шлифовальная VSM 30х2500ММ Р24 KX870X"

    Кол-во: 1000.000

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