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    Главная / Торги / Поставка малярного инструмента и крепежных материалов.

    Поставка малярного инструмента и крепежных материалов.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.09.2019 09:3027.09.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114200Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114200

    Наименование закупки

    Поставка малярного инструмента и крепежных материалов.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.09.2019 15:45

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Курортный комплекс «Надежда»
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Юридический адрес

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    Почтовый адрес

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Контактный телефон

    +7 86141 9-05-00

    Факс

    +7 86141 9-00-80

    Адрес электронной почты

    snabmanager@nadezhda.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ли Евгений Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка малярного инструмента и крепежных материалов.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.09.2019 09:30 GMT +327.09.2019 09:3027.09.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114200Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка малярного инструмента и крепежных материалов.

    Начальная цена

    431 624,60

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, г.Геленджик, с. Кабардинка, ул.Мира, дом 3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 5-ти рабочих дней после поставки.Доставка по адресу Покупателю в течение 3-х часов после подачи заявки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Курортный комплекс Надежда
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Адрес местонахождения

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кисть малярная плоская Стандарт 100ММ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Мешки для мусора 120л"

    Кол-во: 115.000

    "Позиция 3"

    "Кисть малярная плоская MTX TDA 75ММ натуральная щетина деревянная ручка 82545"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 4"

    "Пропан-бутан сжиженный (в кг)"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 5"

    "Клей плиточный теплый пол ЕС 3000 25КГ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 6"

    "Перчатки защитные универсальные Эконом 2670000001 трикотажные хлопчатобумажные ПВХ покрытие класс вязки 10 4 нити"

    Кол-во: 38.000

    "Позиция 7"

    "Затирка для швов Ceresit CE 40 белый"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 8"

    "Бур по бетону Makita D-00072 SDS-Plus 6х160х210ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Перчатки защитные рабочие Политекс 1507 100% хлопок класс вязки 10"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 10"

    "Цемент М 500 50КГ"

    Кол-во: 35.000

    "Позиция 11"

    "Песок строительный природный карьерный ГОСТ 8736"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 12"

    "Дюбель гвоздь 6х40ММ"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 13"

    "Сетка строительная кладочная 0.50Мx2.0М 50x50 d4"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 14"

    "Диск алмазный отрезной 125х22.2ММ"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 15"

    "Инструмент малярный . Шпатель резиновый (ПВХ) 100ММ"

    Кол-во: 14.000

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