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    Главная / Торги / Поставка мебели

    Поставка мебели

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.09.2019 11:0027.09.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114198Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114198

    Наименование закупки

    Поставка мебели

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.09.2019 15:23

    Документация процедуры

    Перечень_сведений,_документов_необходимых_для_предоставления_в_ОЭБ__2.doc

    КАРТА_ПАРТНЕРА_типовая_форма_11.11.16.doc

    Спецификация__мебель_на_конкурс.xlsx

    06.12.18г._НОВАЯ_ФОРМА_(ТН,УПД)_ЭТП_ГПБ_ТИПОВОЙ_МТР_ДЛЯ_КОНКУРСА_с_оплатой_СМСП_.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Казань»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Казань»

    Юридический адрес

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, ул. Аделя Кутуя, 41

    Почтовый адрес

    420073, Российская Федерация, 16, Казань, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41

    Контактный телефон

    +7 843 272-82-92

    Факс

    Адрес электронной почты

    t-nugumanov@tattg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка мебели

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.09.2019 11:00 GMT +327.09.2019 11:0027.09.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114198Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка мебели

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Татарстан Республика, РФ, РТ, г. Казань, ул. Московская д.64Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленных товаров по стоимости, определяемой в соответствии с п.1.1. Договора, осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, в течение месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами товарной накладной, при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры. В случае если Поставщик является субъектом малого и среднего предпринимательства, то оплата поставленных товаров по стоимости, определяемой в соответствии с п.1.1, осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, в течение 30 календарных дней со дня исполнения обязательства поставке товара в соответствие с пунктом 1.1. Договора. Стоимость доставки включена в стоимость МТР

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Казань»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Казань»

    Адрес местонахождения

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, ул. Аделя Кутуя, 41

    420073, Российская Федерация, 16, Казань, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стол для руководителя MrDoors Day System 1800х800х750ММ Орех Каналетто панели МДФ (царга) с пленкой DELNATURE 32, 16ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Тумба офисная напольная DELNATURE Nc92 1200х400х550ММ Орех Каналетто"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Стол для брифинга MrDoors Day System 2700х1000х715ММ Орех Каналетто панели МДФ (царга) с пленкой DELNATURE 32, 16ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Стол для оператора MrDoors Day System 1000х500х715ММ Орех Каналетто панели МДФ с пленкой DELNATURE 16ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Панель DELNATURE Nc92 защитные 2770х120 Орех Каналетто МДФ+пленка 16ММ MrDoors"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Шкаф для одежды гардероб 2 MrDoors MrDoors 1200х350х2140ММ Орех Опера панели EGGER OW 16ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Шкаф для одежды купе 2 MrDoors MrDoors 1526х355х2140ММ Орех Опера панели EGGER OW 16ММ встроенный"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Столешница MrDoors LIGRON HPL 600х3890ММ ламинат высокого давления (HPL) Солнечная Альгамбра с заглушками, плинтусом и соединителями"

    Кол-во: 3.890

    "Позиция 9"

    "Кухонная мебель Шкаф для кухонного гарнитура 330х710 Egger OW/SO Орех Опера/Сахара цоколь ПВХ SC (мат. сер.), ручки «Дива», сушка"

    Кол-во: 5.330

    "Позиция 10"

    "Кухонная мебель Колонка для встроенного холодильника 2040х600х560 Egger OW Орех Опера цоколь ПВХ SC (мат. сер.), ручки «Дива»"

    Кол-во: 1.000

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