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    Главная / Торги / Поставка посуды

    Поставка посуды

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.09.2019 11:0027.09.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114186Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114186

    Наименование закупки

    Поставка посуды

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.09.2019 14:45

    Документация процедуры

    ДОГОВОР_ПОСТАВКИ.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Лазурная"
    Все закупки и тендеры ООО "Лазурная"

    Юридический адрес

    354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103

    Почтовый адрес

    354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103

    Контактный телефон

    +7 8622 66-33-49

    Факс

    +7 8622 66-33-43

    Адрес электронной почты

    Zakupki@lazurnaya.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рящин Алексей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка посуды

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.09.2019 11:00 GMT +327.09.2019 11:0027.09.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114186Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка посуды

    Начальная цена

    220 567,36

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, г. Сочи, Курортный проспект, 103Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Покупатель производит оплату Товар в течение 20 (двадцати) рабочих дней после получения Товара, подписания Акта приема-передачи, подписания товарной накладной по форме Торг-12, на основании представленного Поставщиком счета.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Лазурная"
    Все закупки и тендеры ООО "Лазурная"

    Адрес местонахождения

    354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Набор для специй KunstWerk фарфор 80х40х40 Соль+Перец Китай"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 2"

    "Тарелка мелкая KunstWerk Кунстверк фарфор белый 170ММ"

    Кол-во: 360.000

    "Позиция 3"

    "Тарелка мелкая для вторых блюд DOFZ Голубка фарфор белый 200ММ 03010926 Беларусь"

    Кол-во: 360.000

    "Позиция 4"

    "Графин Неман стекло 2.51Л;ДМ3 186ММ 90ММ 03100102"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 5"

    "Чашка чайная KunstWerk Кунстверк фарфор 250СМ3;^МЛ 85х60х120ММ белая 03140487"

    Кол-во: 360.000

    "Позиция 6"

    "Сливочник KunstWerk фарфор 120СМ3;^МЛ 75х95х70ММ белый Китай"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 7"

    "Соусник KunstWerk 67х27ММ 50СМ3;^МЛ белый фарфор"

    Кол-во: 240.000

    "Позиция 8"

    "Бокал для пива Pasabahce-завод "Бор" Бистро 400СМ3;^МЛ 68ММ 160ММ стекло прозрачный"

    Кол-во: 360.000

    "Позиция 9"

    "Бокал для вина Pasabahce Империал плюс 240МЛ 64/70ММ 175ММ стекло Россия"

    Кол-во: 240.000

    "Позиция 10"

    "Бокал для шампанского Arcoroc Савойя 170МЛ 61ММ 170ММ стекло прозрачный Франция"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 11"

    "Рюмка Pasabahce-завод "Бор" Бистро 60СМ3;^МЛ 42ММ 112ММ стекло"

    Кол-во: 240.000

    "Позиция 12"

    "Вилка для пирожного Eternum Ауде нержавеющая сталь 2ММ 150х50ММ"

    Кол-во: 180.000

    "Позиция 13"

    "Ложка чайная Eternum Ауде нержавеющая сталь 2ММ 140ММ"

    Кол-во: 240.000

    "Позиция 14"

    "Ложка столовая Eternum Ауде нержавеющая сталь 2ММ 200х66ММ Бельгия"

    Кол-во: 180.000

    "Позиция 15"

    "Стакан old fashion Istanbul стекло 250МЛ 72ММ 87ММ"

    Кол-во: 660.000

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