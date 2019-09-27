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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка посуды
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
24.09.2019 14:45
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103
Почтовый адрес
354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103
Контактный телефон
+7 8622 66-33-49
Факс
+7 8622 66-33-43
Адрес электронной почты
Zakupki@lazurnaya.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рящин Алексей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка посуды
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
27.09.2019 11:00 GMT +327.09.2019 11:0027.09.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114186Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка посуды
Начальная цена
220 567,36
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край, г. Сочи, Курортный проспект, 103Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Покупатель производит оплату Товар в течение 20 (двадцати) рабочих дней после получения Товара, подписания Акта приема-передачи, подписания товарной накладной по форме Торг-12, на основании представленного Поставщиком счета.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Лазурная"
Все закупки и тендеры ООО "Лазурная"
Адрес местонахождения
354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103
Кол-во: 60.000
Кол-во: 360.000
Кол-во: 360.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 360.000
Кол-во: 24.000
Кол-во: 240.000
Кол-во: 360.000
Кол-во: 240.000
Кол-во: 500.000
Кол-во: 240.000
Кол-во: 180.000
Кол-во: 240.000
Кол-во: 180.000
Кол-во: 660.000
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