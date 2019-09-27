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    Главная / Торги / Скобяные изделия Поставка-2019

    Скобяные изделия Поставка-2019

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.09.2019 16:0027.09.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114183Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114183

    Наименование закупки

    Скобяные изделия Поставка-2019

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.09.2019 16:06

    Документация процедуры

    Договор_поставки_ЭП_нов_3.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Контактный телефон

    +7 812 455-12-00

    Факс

    +7 812 455-10-32

    Адрес электронной почты

    ltg@spb.ltg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шафранский Андрей Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Скобяные изделия Поставка-2019

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.09.2019 16:00 GMT +327.09.2019 16:0027.09.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114183Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Скобяные изделия Поставка-2019

    Начальная цена

    340 321,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Броневая, дом 4, МТБ "Центральная"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 30 дней с момента поставки. Транспортные расходы входят в стоимость продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деталь Цилиндр с поворотной кнопкой Abloy CY066 3 класс для профильных дверей"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Механизм цилиндровый Нора-М ЛУВ-80 латунь хром 40х40ММ ГОСТ 5089-2011"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 3"

    "Замок навесной Чаз ВС2-35 12ММ алюминий 63х90ММ Р134 ГОСТ 5089-2011"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 4"

    "Замок навесной пластинный Нора-М ЗН-409-60 10ММ алюминий 65х60х13ММ ГОСТ 5089-2011"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 5"

    "Замок навесной Нора-М ЗН-210-50 8ММ латунь 50х42х10ММ ГОСТ 5089-2011"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 6"

    "Замок навесной Нора-М ЗН-409-80 14ММ алюминий 74х105ММ 3 финских ключа ГОСТ 5089-2011"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Замок навесной Нора-М ЗН-212-60 9ММ сталь 60х49ММ ГОСТ 5089-2011"

    Кол-во: 29.000

    "Позиция 8"

    "Замок навесной Нора-М ЗН-212-38 6ММ сталь 38х33ММ ГОСТ 5089-2011"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 9"

    "Замок навесной Нора-М ЗН-212-50 8ММ сталь 48х40ММ ГОСТ 5089-2011"

    Кол-во: 38.000

    "Позиция 10"

    "Замок навесной Нора-М ЗН-210-30 5ММ латунь 30х81ММ ГОСТ 5089-2011"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 11"

    "Замок навесной Нора-М ЗН-407-60 10ММ сталь 54х40ММ ГОСТ 5089-2011"

    Кол-во: 51.000

    "Позиция 12"

    "Замок навесной Нора-М ЗН-213-60 10ММ сталь 60х45ММ ГОСТ 5089-2011"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 13"

    "Замок навесной Нора-М ЗН-207-50 8ММ под английский ключ латунь 50ММ ГОСТ 5089-2011"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 14"

    "Замок врезной Нора-М КЗВ-118 цилиндровый ЕСО Z Л-60 хром 30х30 с ручкой ГОСТ 5089-2011"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 15"

    "Замок врезной Нора-М КЗВ-118 хром с ручкой 117 AL, 16/006 CR ГОСТ 5089-2011"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 16"

    "Замок врезной Нора-М КЗВ-118 хром 2018 CR ГОСТ 5089-2011"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 17"

    "Замок врезной Нора-М КЗВ-118 хром ключевина 004 PZ CR ГОСТ 5089-2011"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 18"

    "Замок врезной бексет Нора-М КЗВР-101 латунь 35х40 5 ключей ГОСТ 5089-2011"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 19"

    "Замок врезной Дааз ЗВ4-3 цилиндровый серебро ГОСТ 5089-2011"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 20"

    "Доводчик дверной морозостойкий противопожарный Нора-М 5S 160КГ силумин серый 260-330ММ -45...+60ГРАД ЦЕЛЬС ГОСТ Р 56177-2014"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 21"

    "Доводчик дверной морозостойкий Нора-М 540 URBOnization 120КГ силумин коричневый 295-325ММ -40...+60ГРАД ЦЕЛЬС 190х19 ГОСТ Р 56177-2014"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 22"

    "Доводчик дверной морозостойкий Нора-М 530 URBOnization 90КГ силумин серый 200-280ММ -40...+60ГРАД ЦЕЛЬС 165х19 ГОСТ Р 56177-2014"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 23"

    "Замок навесной Apecs PDR-50-55-L 9.5ММ сталь/пластик 58х110.5ММ"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 24"

    "Упор дверной ограничитель Нора-М Н5172 100 Zamak золото"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 25"

    "Механизм цилиндровый Нора-М ЕСО Z ЛВ-80 5 ключей латунь 40х40ММ 09219 ГОСТ 5089-2011"

    Кол-во: 47.000

    "Позиция 26"

    "Замок навесной Нора-М ЗН-212дд-60 9ММ сталь 60х48ММ ГОСТ 5089-2011"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 27"

    "Замок навесной Нора-М ЗН-409-60 13ММ алюминий 65х60ММ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 28"

    "Замок навесной Нора-М ЗН-406-90 11ММ чугун 93х61ММ ГОСТ 5089-2011"

    Кол-во: 101.000

    "Позиция 29"

    "Замок навесной Нора-М ЗН-212-70 10ММ под английский ключ чугун 70ММ"

    Кол-во: 77.000

    "Позиция 30"

    "Замок врезной Нора-М 108-62 сталь/силумин ГОСТ 5089-2011"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 31"

    "Замок врезной Нора-М N107-70Л золото ГОСТ 5089-2011"

    Кол-во: 28.000

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