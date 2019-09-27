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    Главная / Торги / Поставка вакцин

    Поставка вакцин

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.09.2019 11:0027.09.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114181Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114181

    Наименование закупки

    Поставка вакцин

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.09.2019 14:28

    Документация процедуры

    ДОГОВОР_ПОСТАВКИ.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Лазурная"
    Все закупки и тендеры ООО "Лазурная"

    Юридический адрес

    354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103

    Почтовый адрес

    354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103

    Контактный телефон

    +7 8622 66-33-49

    Факс

    +7 8622 66-33-43

    Адрес электронной почты

    Zakupki@lazurnaya.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рящин Алексей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка вакцин

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.09.2019 11:00 GMT +327.09.2019 11:0027.09.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114181Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка вакцин

    Начальная цена

    111 410,52

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, г. Сочи, Курортный проспект, 103Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Покупатель производит оплату Товар в течение 20 (двадцати) рабочих дней после получения Товара, подписания Акта приема-передачи, подписания товарной накладной по форме Торг-12, на основании представленного Поставщиком счета.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Лазурная"
    Все закупки и тендеры ООО "Лазурная"

    Адрес местонахождения

    354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вакцина гепатита инактивированная Альгавак М суспензия для внутримышечного введения 1ДОЗ ампулы 1СМ3;^МЛ"

    Кол-во: 46.000

    "Позиция 2"

    "Вакцина против дизентерии Шигеллвак (против шигелл Зонне полисахаридная) ампулы 1ДОЗ 0.5СМ3;^МЛ"

    Кол-во: 46.000

    "Позиция 3"

    "Вакцина менингококковая полисахаридная сухая лиофилизат для приг.р-ра для в/м введ. + растворитель 1ДОЗ"

    Кол-во: 24.000

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    Прием заявок:
    30.11.2018 11:00(GMT+03:00)
    87 490
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
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