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    Главная / Торги / Поставка освежителя и прочего

    Поставка освежителя и прочего

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.09.2019 08:3027.09.2019 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114180Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114180

    Наименование закупки

    Поставка освежителя и прочего

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.09.2019 14:27

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Курортный комплекс «Надежда»
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Юридический адрес

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    Почтовый адрес

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Контактный телефон

    +7 86141 9-05-00

    Факс

    +7 86141 9-00-80

    Адрес электронной почты

    snabmanager@nadezhda.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ли Евгений Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка освежителя и прочего

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.09.2019 08:30 GMT +327.09.2019 08:3027.09.2019 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114180Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка освежителя и прочего

    Начальная цена

    47 205,32

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, г.Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течении 5 (пяти) календарных дней с момента подписания товарной накладной обеими сторонами. Доставка осуществляется до склада Покупателя по адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д. 3, в течении одного дня с момента получения заявки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Курортный комплекс Надежда
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Адрес местонахождения

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Средство чистящее жидкость Bagi Акрилан нейтральная для ванной комнаты 0.4Л; ДМ³ B-208214-N"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 2"

    "Средство чистящее Comet Океан 0.475КГ 80227812"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 3"

    "Губка для мытья посуды Лайма с чистящим слоем поролон/абразив 27х96х64ММ 5ШТ 601554"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 4"

    "Жидкое средство для стирки гель-концентрат Большая стирка Color 2000Г"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Губка для гидромассажных ванн Чистюля цветная поролон"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 6"

    "Средство для мытья посуды гель Fairy Сочный лимон 5000МЛ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 7"

    "Мыло хозяйственное 72ПРОЦ 200Г"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 8"

    "Освежитель воздуха Clade 300МЛ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 9"

    "Мыло туалетное Весна 90Г ГОСТ 28546-2002"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 10"

    "Батарейка щелочная Duracell Basic АА (LR6) 18ШТ блистер"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 11"

    "Средство для мытья посуды универсальное Прогресс 5000МЛ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Средство чистящее гель Санокс для сантехники 0.75Л; ДМ³ БХ-5308 ГОСТ Р 51696-2000"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 13"

    "Пятновыводитель Vanish для белого белья 1000МЛ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 14"

    "Кондиционер для белья концентрат Lenor Альпийские Луга 1000МЛ"

    Кол-во: 12.000

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