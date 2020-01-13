Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Огни гидротермокостюмов IRBIS c сертификатом РМРС (75, Черский)

    Огни гидротермокостюмов IRBIS c сертификатом РМРС (75, Черский)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.01.2020 01:0013.01.2020 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114170Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114170

    Наименование закупки

    Огни гидротермокостюмов IRBIS c сертификатом РМРС (75, Черский)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.09.2019 13:43

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Контактный телефон

    +7 812 455-14-54

    Факс

    +7 812 609-62-99

    Адрес электронной почты

    safaev@gazpromflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафаев Тимур Октамджонович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Приморский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Огни гидротермокостюмов IRBIS c сертификатом РМРС (75, Черский)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.01.2020 01:00 GMT +313.01.2020 01:0013.01.2020 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114170Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Огни гидротермокостюмов IRBIS c сертификатом РМРС (75, Черский)

    Начальная цена

    282 501,40

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Приморский край, г. Находка, Находкинский проспект 59. Если вес груза менее 7 кг при габаритах груза не более 0,5м*0,5м*0,5м, то возможна приемка груза без въезда на территорию, в ином случае, въезд на территорию Находкинского СРЗ организует и оплачивает поставщик (стоимость пропуска 2050 руб.)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Предоплата 100%, доставку до адреса Заказчика организует и оплачивает Поставщик. СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОГНЕЙ конец 2019 г - начало 2020 года

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Огонь поиска спасательного жилета и гидротермокостюма Irbis LJ-04M РМРС"

    Кол-во: 535.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 82808
    108-18 Стрижов светильник.
    108-18 Стрижов светильник.
    82808
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    29.01.2019 01:00(GMT+03:00)
    5 500
    Лоты:
    1
    Регион:
    Мурманская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить