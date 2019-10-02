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    Главная / Торги / Поставка клапанов распределитеьных для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Поставка клапанов распределитеьных для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.10.2019 05:0002.10.2019 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114163Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114163

    Наименование закупки

    Поставка клапанов распределитеьных для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.09.2019 13:04

    Документация процедуры

    Приложение_№_4А_(поставка_простая_ТГП_-_Покупатель).docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Юридический адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Почтовый адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Контактный телефон

    +7 3822 61-28-67

    Факс

    +7 3822 61-22-20

    Адрес электронной почты

    menshikovjv@tomskgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Меньшиков Юрий Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка клапанов распределитеьных для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.10.2019 05:00 GMT +302.10.2019 05:0002.10.2019 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114163Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка клапанов распределитеьных для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Начальная цена

    414 500,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, г. Томск, ул. Причальная,10.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по истечению 30 дней после поставки товара на склад покупателя. Доставка за счет Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Запасная часть Клапан распределительный взрывозащищенный КРВ-М-5-B-N-8-24DС-3"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Запасная часть Клапан распределительный взрывозащищенный КРВ-М-5-B-N-8-24DС-2"

    Кол-во: 5.000

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