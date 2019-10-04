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Наименование закупки
Поставка расходных материалов для МФУ Sharp mx-2700
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
01.10.2019 09:46
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625000, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Герцена, 70
Почтовый адрес
625000, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Герцена, 70
Контактный телефон
+7 3452 54-09-56
Факс
--
Адрес электронной почты
l.leppik@ggr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Леппик Людмила Николаевна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка расходных материалов для МФУ Sharp mx-2700
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
04.10.2019 05:00 GMT +304.10.2019 05:0004.10.2019 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114156Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка расходных материалов для МФУ Sharp mx-2700
Начальная цена
271 300,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва Город, г. Москва, Новочеремушкинская, 65Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата после факта поставки в течение 30 (тридцати) календарных дней. Доставка до Заказчика за счет поставщика.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА"
Адрес местонахождения
625000, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Герцена, 70
Кол-во: 4.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
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