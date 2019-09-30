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    Главная / Торги / Поставка слесарного инструмента

    Поставка слесарного инструмента

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.09.2019 09:0030.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114143Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114143

    Наименование закупки

    Поставка слесарного инструмента

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.09.2019 14:26

    Документация процедуры

    Спецификация.XLS

    Типовой_договор.DOC

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ НОВОУРЕНГОЙСКИЙ ГАЗОХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром НГХК"

    Юридический адрес

    629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    Почтовый адрес

    629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    Контактный телефон

    +7 34949 7-04-00

    Факс

    +7 34949 7-04-99

    Адрес электронной почты

    nghk@nghk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка слесарного инструмента

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.09.2019 09:00 GMT +330.09.2019 09:0030.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114143Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка слесарного инструмента

    Начальная цена

    488 669,71

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО, город Новый Уренгой, строительная площадка ООО "НГХК", (718-й пикет Федеральной автодороги Сургут-Салехард)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата за поставленный товар перечисляется на счет Поставщика в течении 60 (Шестидесяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами первичных документов. При осуществлении закупки с субъектом малого и среднего предпринимательства в течении 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами первичных документов. Срок поставки составляет 50 (Пятьдесят) календарных дней с даты подписания договора обеими сторонами.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром НГХК"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром НГХК"

    Адрес местонахождения

    629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Топор 1.2КГ с деревянной рукояткой ГОСТ 18578-89"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Кусачки боковые КБ 200ММ ГОСТ 28037-89"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 3"

    "Круг отрезной армированный по металлу абразивный материал 125х2.5х22ММ ГОСТ 21963-82"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 4"

    "Круг шлифовальный 25А 40 (F46) 200х25х32ММ СМ1.2"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Круг шлифовальный ПП 200x25x32ММ 25А 25 (F60) СМ1 (K) K (V)"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Лом-гвоздодер 580х16х90ММ ГОСТ 2165-80"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 7"

    "Машина шлифовальная Фиолент МШУ8-14-125 1.4КВТ 125ММ 2.8КГ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Молоток 0.5КГ ГОСТ 2310-77"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 9"

    "Ножницы по металлу 320ММ ГОСТ 7210-75"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 10"

    "Плоскогубцы комбинированные 180ММ ГОСТ 5547-93"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 11"

    "Сверло по металлу 3.2ММ 55ММ цилиндрический хвостовик ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 12"

    "Сверло по металлу 3.5ММ 55ММ цилиндрический хвостовик ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 13"

    "Сверло по металлу 4ММ 75ММ цилиндрический хвостовик ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 14"

    "Сверло по металлу 5.0ММ 86ММ цилиндрический хвостовик ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 15"

    "Сверло по металлу 6ММ 93ММ цилиндрический хвостовик ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 16"

    "Сверло по металлу 7.0ММ 109ММ цилиндрический хвостовик ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 17"

    "Сверло по металлу 8.0ММ 117ММ цилиндрический хвостовик ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 18"

    "Бокорез КВТ 67360 180ММ CrV сталь"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 19"

    "Бур по бетону SDS-Max 25х1000ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 20"

    "Ножовка по металлу Сибин металл, пластик 300ММ 15783"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 21"

    "Полотно ножовочное по металлу Волжский инструментальный завод 2401008"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 22"

    "Бур по бетону ВИЗ SDS-Plus 6х110ММ 1601005"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 23"

    "Бур по бетону ВИЗ SDS-Plus 8х110ММ 1601012"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 24"

    "Бур по бетону ВИЗ SDS-Plus 25х800ММ 1603097"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 25"

    "Зубило слесарное 10х125ММ"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 26"

    "Зубило слесарное 25х240ММ ГОСТ 7211-86"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 27"

    "Кернер 3.2х10ММ ГОСТ 7213-72"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 28"

    "Клеймо буквенное тип 2 6ММ со вставками из твердого сплава ГОСТ 25726-83"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 29"

    "Клеймо цифровое тип 2 6ММ со вставками из твердого сплава ГОСТ 25726-83"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 30"

    "Круг отрезной армированный по металлу абразивный материал 180х3х22ММ ГОСТ 21963-82"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 31"

    "Круг абразивный ПП 25А 300х76х40ММ ГОСТ 2424-83"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 32"

    "Круг абразивный ПП 25А 350х127х40ММ ГОСТ 2424-83"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 33"

    "Круг отрезной прямой по металлу 14А БУ A 30 S BF 80 125х2.5х22ММ"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 34"

    "Круг отрезной прямой по металлу 14А БУ A 24 S BF 80 230х3х22ММ"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 35"

    "Круг лепестковый шлифовальный КЛО 40х20х6ММ Р60 КХ Луга"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 36"

    "Круг лепестковый шлифовальный КЛО 60х40х6ММ Р40 КХ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 37"

    "Круг лепестковый шлифовальный КЛО 80х40х6ММ Р40 КХ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 38"

    "Круглогубцы 160ММ 1000В ГОСТ 7283-93"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 39"

    "Кувалда 3КГ ГОСТ 11401-75"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 40"

    "Кусачки боковые 200ММ ТУ 3926-032-05797687"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 41"

    "Кусачки торцовые 200ММ ТУ 3926-032-05797687"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 42"

    "Молоток слесарный квадратный боек 0.6КГ сталь деревянная рукоятка ГОСТ 2310-77"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 43"

    "Набор щупов № 3 100ММ 0.05-1ММ ГОСТ 882-75"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 44"

    "Набор щупов № 2 70ММ 0.02-0.5ММ ГОСТ 882-75"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 45"

    "Напильник слесарный круглый 370ММ №1 ГОСТ 1465-80"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 46"

    "Напильник слесарный круглый 370ММ №2 ГОСТ 1465-80"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 47"

    "Напильник слесарный плоский остроносый №1 370ММ ГОСТ 1465-80"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 48"

    "Напильник слесарный плоский остроносый №2 370ММ ГОСТ 1465-80"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 49"

    "Напильник слесарный плоский тупоносый №1 370ММ ГОСТ 1465-80"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 50"

    "Напильник слесарный плоский тупоносый №2 370ММ ГОСТ 1465-80"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 51"

    "Напильник слесарный полукруглый №1 370ММ ГОСТ 1465-80"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 52"

    "Напильник слесарный полукруглый №2 370ММ ГОСТ 1465-80"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 53"

    "Напильник слесарный трехгранный №1 370ММ ГОСТ 1465-80"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 54"

    "Напильник слесарный трехгранный №2 370ММ ГОСТ 1465-80"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 55"

    "Ножницы по металлу ручные для фигурной резки тип 3 250ММ ГОСТ 7210-75"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 56"

    "Ножовка по дереву 500ММ ГОСТ 9142-90"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 57"

    "Нутромер индикаторный нормальной точности НИ 50-100 класс точности 2 0.01 Крин"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 58"

    "Отвертка комбинированная №2 1.0х6.0ММ ТУ 2.035.05748298-93"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 59"

    "Отвертка крестовая №2 200ММ ГОСТ 17199-88"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 60"

    "Отвертка плоская 190х1.0х6.5ММ ГОСТ 17199-88"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 61"

    "Плоскогубцы комбинированные 200ММ ГОСТ Р 53925"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 62"

    "Полотно биметаллическое ленточное 3110 3-4 TPI 27х0.9"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 63"

    "Полотно ножовочное 300ММ ГОСТ 6645-86"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 64"

    "Резьбомер Д55 для дюймовой резьбы ГОСТ 519-77"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 65"

    "Резьбомер М04-М60 для метрической резьбы ГОСТ 519-77"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 66"

    "Сверло по металлу 13.5ММ конический хвостовик ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 67"

    "Сверло по металлу 13.9ММ конический хвостовик ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 68"

    "Сверло по металлу 15.4ММ конический хвостовик ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 69"

    "Сверло по металлу 17.4ММ конический хвостовик ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 70"

    "Сверло по металлу 19.4ММ конический хвостовик ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 71"

    "Сверло по металлу 20.75ММ конический хвостовик ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 72"

    "Сверло по металлу 23.75ММ конический хвостовик ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 73"

    "Сверло по металлу 1.6ММ цилиндрический хвостовик ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 74"

    "Сверло по металлу 10.2ММ цилиндрический хвостовик ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 75"

    "Сверло по металлу 11.9ММ цилиндрический хвостовик ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 76"

    "Сверло по металлу 2.5ММ цилиндрический хвостовик ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 77"

    "Сверло по металлу 2.9ММ цилиндрический хвостовик ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 78"

    "Сверло по металлу 3.3ММ цилиндрический хвостовик ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 79"

    "Сверло по металлу 4.2ММ цилиндрический хвостовик ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 80"

    "Сверло по металлу 4.9ММ цилиндрический хвостовик ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 81"

    "Сверло по металлу 5.9ММ цилиндрический хвостовик ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 82"

    "Сверло по металлу 6.7ММ цилиндрический хвостовик ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 83"

    "Сверло по металлу 7.7ММ цилиндрический хвостовик ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 84"

    "Сверло по металлу 8.4ММ цилиндрический хвостовик ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 85"

    "Сверло по металлу 9.4ММ цилиндрический хвостовик ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 86"

    "Штангенциркуль ШЦ-II-250-0.05 0-250ММ 0.05ММ ГОСТ 166-89"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 87"

    "Штангенциркуль ШЦК-I-150-0.02 0-150ММ 0.02ММ ГОСТ 166-89"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 88"

    "Щетка кисть с ведомым штырем 30ММ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 89"

    "Щетка дисковая корд АТАКА 22402 150402 металл"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 90"

    "Щетка 3-рядная металлическая ГОСТ 17830-80"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 91"

    "Щетка чашка с ведомым штырем АТАКА для дрелей 75ММ 3107506120"

    Кол-во: 70.000

    "Позиция 92"

    "Круг отрезной армированный по металлу абразивный материал 125х1.6х22ММ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 93"

    "Круг отрезной армированный по металлу абразивный материал 180х2.5х22ММ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 94"

    "Машина шлифовальная угловая Professional МШУ2-9-125Э для зачистки, шлифовки, резки металла, а также обработки камня, бетона, кирпича 0.9КВТ 125ММ 2800-9000ОБ/МИН 1.6КГ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 95"

    "Молоток слесарный квадратный боек 0.5КГ сталь деревянная рукоятка ТУ 3926-010-02955281-97"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 96"

    "Круг лепестковый торцевой конический 125х22.2ММ Р40 К80 ГОСТ Р 52588-2006"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 97"

    "Круг отрезной прямой по металлу абразивный материал 125x2.5х22.23ММ ГОСТ 21963-2002"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 98"

    "Круг отрезной прямой по металлу абразивный материал 230x2.5х22.23ММ ГОСТ 21963-2002"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 99"

    "Круг отрезной прямой по металлу абразивный материал 400х4.0х32ММ 36201-400-3.5 Зубр ГОСТ 21963-2002"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 100"

    "Круг шлифовальный 125х6х22.23ММ по металлу ГОСТ Р 52588-2006"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 101"

    "Круг шлифовальный 230х6х22.23ММ по металлу ГОСТ Р 52588-2006"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 102"

    "Набор буров ПРАКТИКА Сделай сам 5,6,8х110ММ 3ШТ SDS-Plus 640-216"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 103"

    "Ножовка по дереву Энкор 500ММ 9860"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 104"

    "Отвертка ударная Зубр Авто-Эксперт 8х150ММ двухкомпонентная рукоять сквозной Cr-Мо стержень с усилителем под ключ 25271-8.0-150"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 105"

    "Полотно ножовочное ручное по металлу 300х12.5х0.63ММ ГОСТ 6645-86"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 106"

    "Рулетка Сибртех Кварц прозрачный 5М 25ММ поликарбонат 32522"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 107"

    "Сверло по металлу Атака 3.2ММ 36х65ММ 7089270 10ШТ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 108"

    "Сверло по металлу Атака 8.0ММ 75х117ММ 8077230 8ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 109"

    "Сверло по металлу Атака 13.0ММ 101х151ММ 8077740 4ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 110"

    "Машина шлифовальная угловая Фиолент Мастер МШУ1-23-230 М Ф0072 2.3КВТ 230ММ 6500ОБ/МИН 4.6КГ ГОСТ 12.2.013.0-91"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 111"

    "Круг отрезной армированный для УШМ Е-256А абразивный материал 230х2.5х22.23ММ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 112"

    "Круг отрезной прямой для УШМ абразивный материал 125х1х22.23ММ Луга Абразив"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 113"

    "Молоток слесарный квадратный боек 0.2КГ сталь деревянная рукоятка ГОСТ 2310-77"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 114"

    "Набор отверток диэлектрических КВТ НИО-08 8 предметов Cr-V"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 115"

    "Щетка 6-рядная для зачистки металла от коррозии ТУ 36-2460-82"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 116"

    "Болторез 750ММ хром-никель-молибден +40ГРАД ЦЕЛЬС ВО 350"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 117"

    "Бородок слесарный 16ММ ГОСТ 7214-54"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 118"

    "Зубило слесарное 160x16ММ оцинкованное"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 119"

    "Клещи строительные универсальные 210ММ с гвоздодёром"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 120"

    "Круглогубцы с изолированными ручками GRIFF WT0104 160ММ 1000В 26821"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 121"

    "Кусачки боковые изолированные GRIFF WT0203 160ММ 1000В"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 122"

    "Лом круглый металлический ЛО-25 25х1300ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 123"

    "Молоток слесарный квадратный боек 0.3КГ сталь деревянная рукоятка ГОСТ 2310-77"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 124"

    "Набор шестигранников угловых Gedore 42-10ММ 10 предметов 1505408"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 125"

    "Напильник слесарный круглый с нарезанными зубьями 250ММ 3ШТ ГОСТ 1465-80"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 126"

    "Напильник слесарный квадратный №1 250ММ ГОСТ 1465-80"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 127"

    "Напильник слесарный плоский тупоносый №1 250ММ ГОСТ 1465-80"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 128"

    "Напильник слесарный полукруглый №3 250ММ ГОСТ 1465-80"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 129"

    "Напильник слесарный трехгранный №1 13Х 250ММ ГОСТ 1465-80"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 130"

    "Ножницы по металлу прямые узкие 320ММ Ц15.хр 2809-0006"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 131"

    "Ножовка по металлу Kraftool натяжная, обрезиненная ручка 300ММ 15801"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 132"

    "Набор отверток диэлектрических Shtok 09905 8 предметов CrMoV"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 133"

    "Отвертка шлицевая 5х150ММ ГОСТ 17199-71"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 134"

    "Плоскогубцы Сорокин Инстурмент 1.405 8ДЮЙМ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 135"

    "Рулетка брелок FIT DIY 1М 6ММ пластиковый корпус 17820"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 136"

    "Рулетка KROFT 5М 19ММ обрезиненный корпус 202059"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 137"

    "Штангенциркуль ШЦ-I-150-0.05 0-150ММ 0.05ММ ГОСТ 166-89"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 138"

    "Ножницы по металлу КЗСМИ 300ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 139"

    "Круг отрезной армированный по металлу абразивный материал 115х2.5х22ММ ГОСТ Р 52588-2006"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 140"

    "Круг отрезной прямой по металлу абразивный материал 180х2.5х22ММ ГОСТ 21963-83"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 141"

    "Круг шлифовальный ПП 14А 80(F24)-Н БУ 115х6х22ММ ТУ 3982-025-57887514-09"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 142"

    "Лобзик Интерскол МП-100/700Э 705ВТ дерево 100ММ, сталь 10ММ 3000ОБ/МИН"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 143"

    "Машина шлифовальная Интерскол УШМ-125/900 0.9КВТ 125ММ 11000ОБ/МИН 2.2КГ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 144"

    "Пила дисковая циркулярная Интерскол ДП-190/1600М 1600ВТ 190ММ 65ММ 4800ОБ/МИН"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 145"

    "Бур по бетону SDS-Plus 10х160ММ ООО ПО "Волжский инструмент" 1601022"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 146"

    "Бур по бетону SDS-Plus 5х160ММ ООО ПО "Волжский инструмент" 1601006"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 147"

    "Круг отрезной 14А 125х1.6х22ММ ГОСТ 21963"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 148"

    "Круг шлифовальный диск Луга Абразив 2127 125х22х6ММ по металлу"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 149"

    "Дрель шуруповерт аккумуляторная безударная Интерскол ДА-13/18М2 2 34Нм 0-350/0-1350ОБ/МИН быстрозажимной патрон 1.5-13ММ Ni-Cd 1.3А.Ч 214х81х252ММ 1.92КГ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 150"

    "Ножовка по дереву Ижевск 400ММ 4мм 23163"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 151"

    "Фен технический КВТ ТТ-1800 220-240В 1800ВТ 380/580ГРАД ЦЕЛЬС 65147"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 152"

    "Сверло по металлу 3ММ Р6М5 ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 153"

    "Сверло по металлу спиральное средняя серия 311490 2.4ММ цилиндрический хвостовик ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 154"

    "Сверло по металлу 2.5ММ цилиндрический хвостовик ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 155"

    "Сверло по металлу 3.3ММ цилиндрический хвостовик ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 156"

    "Сверло по металлу 4.2ММ цилиндрический хвостовик ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 157"

    "Сверло по металлу 4.9ММ цилиндрический хвостовик ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 20.000

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