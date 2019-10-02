Поставка средств индивидуальной защиты для Центральной ВЧ

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплату Товара Покупатель осуществляет по факту поставки на основании счета, счета-фактуры и товарной накладной Поставщика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания товарной накладной Покупателем. Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика в адрес грузополучателя: РФ, 141101, Область Московская, город Щёлково, улица Хотовская, дом 38, стр.1. Поставщик обязуется поставить Товар Покупателю в срок не позднее 30 октября 2019 года.