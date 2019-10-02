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    Главная / Торги / Поставка средств индивидуальной защиты для Центральной ВЧ

    Поставка средств индивидуальной защиты для Центральной ВЧ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.10.2019 09:0002.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114113Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114113

    Наименование закупки

    Поставка средств индивидуальной защиты для Центральной ВЧ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.09.2019 16:14

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром газобезопасность
    Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность

    Юридический адрес

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101

    Почтовый адрес

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101

    Контактный телефон

    +7 495 719-59-10

    Факс

    +7 495 719-59-10

    Адрес электронной почты

    N.Belyaeva@gazobezopasnos.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Беляева Наталья Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка средств индивидуальной защиты для Центральной ВЧ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.10.2019 09:00 GMT +302.10.2019 09:0002.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114113Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка средств индивидуальной защиты для Центральной ВЧ

    Начальная цена

    462 109,20

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, РФ, 141101, Область Московская, город Щёлково, улица Хотовская, дом 38, стр.1;Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплату Товара Покупатель осуществляет по факту поставки на основании счета, счета-фактуры и товарной накладной Поставщика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания товарной накладной Покупателем. Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика в адрес грузополучателя: РФ, 141101, Область Московская, город Щёлково, улица Хотовская, дом 38, стр.1. Поставщик обязуется поставить Товар Покупателю в срок не позднее 30 октября 2019 года.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром газобезопасность
    Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность

    Адрес местонахождения

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101

    Наименование заказчика

    Газпром газобезопасность
    Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность

    Адрес местонахождения

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Костюм защитный мужской всесезонный Мастер-Газовик-5 ткань антиэлектростатическая Легион 240 А ТоНМВО синий/голубой куртка, полукомбинезон ГОСТ 12.4.280-2014 ТР ТС 019/2011"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 2"

    "Кепка Специалист-1 антистатическая ткань Премьер-Комфорт 250 18422а/Х-М ГОСТ 32118-2013 ТР ТС 019/2011"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 3"

    "Белье нательное мужское летнее Лантана-лето-1 100% хлопок 180г/м2 оливковый фуфайка, кальсоны ГОСТ 31408-2009 ТР ТС 017/2011 СТО Газпром 10.005-2012"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 4"

    "Сапоги защитные Трейл СУПЕР для защиты от общих производственных загрязнений, от механических воздействий, от нефти, нефтепродуктов натуральная кожа черные двухслойная, полиуретан/термополиуретан 120-0101-03 ГОСТ 28507-99 металл (200ДЖ)"

    Кол-во: 40.000

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