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    Главная / Торги / Изготовление и поставка пакетов с индивидуальным дизайном

    Изготовление и поставка пакетов с индивидуальным дизайном

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.09.2019 11:0027.09.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114110Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114110

    Наименование закупки

    Изготовление и поставка пакетов с индивидуальным дизайном

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.09.2019 11:16

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Контактный телефон

    +7 495 631-57-82

    Факс

    Адрес электронной почты

    iatrofimov@komplekt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Трофимов Иван Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Изготовление и поставка пакетов с индивидуальным дизайном

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.09.2019 11:00 GMT +327.09.2019 11:0027.09.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114110Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Изготовление и поставка пакетов с индивидуальным дизайном

    Начальная цена

    100 500,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, Московский проспект, д.139 к.1, стр.1, Санкт-Петербург, Российская Федерация, 196105 Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата осуществляется в течение 30 рабочих дней с даты подписания товарной накладной,доставка включена в стоимость

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пакет бумажный с индивидуальным дизайном 148.5х210х70ММ бумага мелованная глянцевая ламинированная 200г/м2 Pantone 300 CV офсетная 1+0 люверс металлический (серебро), ручки белые, толщина 6ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Пакет бумажный с индивидуальным дизайном 250х350х100ММ бумага мелованная глянцевая ламинированная 200г/м2 Pantone 300 CV офсетная 1+0 люверс металлический (серебро), ручки белые, толщина 6ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Пакет бумажный с индивидуальным дизайном 400х300х120ММ бумага мелованная глянцевая ламинированная 200г/м2 Pantone 300 CV офсетная 1+0 люверс металлический (серебро), ручки белые, толщина 6ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Пакет бумажный с индивидуальным дизайном 550х400х140ММ бумага мелованная глянцевая ламинированная 200г/м2 Pantone 300 CV офсетная 1+0 люверс металлический (серебро), ручки белые, толщина 6ММ"

    Кол-во: 1.000

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