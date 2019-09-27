Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка ПГС для нужд Сургутского ЗСК ООО "Газпром переработка" в 2019 году

    Поставка ПГС для нужд Сургутского ЗСК ООО "Газпром переработка" в 2019 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.09.2019 10:0027.09.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114108Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114108

    Наименование закупки

    Поставка ПГС для нужд Сургутского ЗСК ООО "Газпром переработка" в 2019 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.09.2019 11:32

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Юридический адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Почтовый адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Контактный телефон

    +7 812 609-86-25

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    KuskovaYS@gpp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кускова Юлия Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка ПГС для нужд Сургутского ЗСК ООО "Газпром переработка" в 2019 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.09.2019 10:00 GMT +327.09.2019 10:0027.09.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114108Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ПГС для нужд Сургутского ЗСК ООО "Газпром переработка" в 2019 году

    Начальная цена

    863 800,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ, Сургутский район, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, р-он деревни Сайгатина ООО «Газпром переработка»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится в срок не более 30 календарных дней после получения продукции (если предприятие относится к субъектам малого и среднего предпринимательства). Цена на продукцию с учётом доставки продукции до филиала СЗСК ООО "Газпром переработка".

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Смесь газовая поверочная углеводородных газов водород-0,095об.%, двуокись углерода-0,14об.%, кислород-0,066об.%, азот-3,33об.%, этан - 25,5об.%, пропан-32,3об.%, и-бутан-2,91об.%, н-бутан- 2,61об.%,и-пентан-0,196об.%, н-пентан-0,098об.%, гексан-0,019об.%, остальное-метан, 1 разряд 4Л;ДМ3 баллон заказчика алюминий вентиль ВС-16 МЛ нержавеющая сталь 0.95МПа"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Смесь газовая поверочная Н2 (0,02%)+ О2 (0,11%)+ N2 (0,17%)+ CO2 (0,11%)+ СH4(9,39%)+ С2Н6 (12,37%)+ изо-С4Н10 (10,1%)+ n- С4Н10 (9,8%)+ изо-С5Н12 (1,47%)+ n-С5Н12 (0,69%)+ C6Н14 0,16%)+ СН3ОН (1,42%)+ С3Н8(ост.)(об.доля) 4Л;ДМ3 баллон заказчика углеродистая сталь, вентиль латунь"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Смесь газовая поверочная аттестованная сжиженных углеводородов CH4 -0,12%; C2H6 -2 ,2%;C3H10 -28%; i-C4H10 -4%; n-C4H10 -36,4%;i-C5H12 -4,9%; n-C5H12 -3 ,0%; гексан -1,00%; метанол -0,51% (масс. доля) 1Л;ДМ3 баллон заказчика на заполнение"

    Кол-во: 1.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО "Газпром добыча Томск"
    Ценовой запрос № 264138
    Поставка газовых смесей для нужд АО "Газпром добыча Томск"
    Поставка газовых смесей для нужд АО "Газпром добыча Томск"
    264138
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 20:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Томская область
    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Ценовой запрос № 79649
    ТГСтаврополь Поставка поверочных газовых смесей
    ТГСтаврополь Поставка поверочных газовых смесей
    79649
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.12.2018 09:00(GMT+03:00)
    499 300
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ставропольский край
    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Ценовой запрос № 82044
    Поставка поверочных газовых смесей
    Поставка поверочных газовых смесей
    82044
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    23.01.2019 09:00(GMT+03:00)
    244 500
    Лоты:
    1
    Регион:
    Коми Республика
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГБПОУ АКТТ
    Ценовой запрос № 83366
    Закупка промышленных газов 223 ФЗ
    Закупка промышленных газов 223 ФЗ
    83366
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2019 08:00(GMT+03:00)
    19 154
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    АО "ВНИПИгаздобыча"
    Ценовой запрос № 84588
    ПГС
    ПГС
    84588
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2019 11:00(GMT+03:00)
    109 220
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить