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Наименование закупки
Поставка ПГС для нужд Сургутского ЗСК ООО "Газпром переработка" в 2019 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
24.09.2019 11:32
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Почтовый адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Контактный телефон
+7 812 609-86-25
Факс
--
Адрес электронной почты
KuskovaYS@gpp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кускова Юлия Сергеевна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка ПГС для нужд Сургутского ЗСК ООО "Газпром переработка" в 2019 году
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
27.09.2019 10:00 GMT +327.09.2019 10:0027.09.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114108Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ПГС для нужд Сургутского ЗСК ООО "Газпром переработка" в 2019 году
Начальная цена
863 800,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ, Сургутский район, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, р-он деревни Сайгатина ООО «Газпром переработка»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата производится в срок не более 30 календарных дней после получения продукции (если предприятие относится к субъектам малого и среднего предпринимательства). Цена на продукцию с учётом доставки продукции до филиала СЗСК ООО "Газпром переработка".
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром переработка"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
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