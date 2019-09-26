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    Главная / Торги / Поставка полимерного покрытия для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Поставка полимерного покрытия для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.09.2019 20:0026.09.2019 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114088Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114088

    Наименование закупки

    Поставка полимерного покрытия для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.09.2019 11:06

    Документация процедуры

    ТЗ_на_покрытие_Астратек.docx

    Проект_договора_Полимерное_покрытие.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Юридический адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Почтовый адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Контактный телефон

    +7 3822 61-28-67

    Факс

    +7 3822 61-22-20

    Адрес электронной почты

    menshikovjv@tomskgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Меньшиков Юрий Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка полимерного покрытия для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.09.2019 20:00 GMT +326.09.2019 20:0026.09.2019 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114088Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка полимерного покрытия для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Начальная цена

    80 650,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, г. Томск, ул. Причальная, 10Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 30 дней после поставки товара на склад Покупателя. Доставка за счет Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Покрытие защитное теплоизоляционное Астратек полимерное 20Л"

    Кол-во: 10.000

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