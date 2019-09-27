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    Главная / Торги / Поставка машинки стиральной промышленной для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Поставка машинки стиральной промышленной для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.09.2019 07:0027.09.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114085Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114085

    Наименование закупки

    Поставка машинки стиральной промышленной для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.09.2019 10:23

    Документация процедуры

    Спецификация_№1_-_ЭТП_ГПБ.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Юридический адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    Почтовый адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Контактный телефон

    +7 8512 23-03-76

    Факс

    +7 8512 23-03-77

    Адрес электронной почты

    azhukov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Жуков Андрей Петрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка машинки стиральной промышленной для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.09.2019 07:00 GMT +327.09.2019 07:0027.09.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114085Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка машинки стиральной промышленной для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Начальная цена

    457 783,33

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, РФ, Краснодарский край, г. Сочи, м-р Совет-Квадже, ул. Сибирская, 6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленных по настоящему договору товаров производится Покупателем путем перечисления денежных средств в рублях РФ на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания обеими сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12, подтверждающей исполнение Поставщиком обязательств по настоящему договору, на основании выставленных Поставщиком счетов-фактур и представленных Покупателю в течение 5 дней с даты отгрузки, но не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным. Поставка будет осуществлена автотранспортом поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Адрес местонахождения

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Машина стиральная промышленная С25-321-111 25КГ 1015х990х1450ММ 4КВТ Прохим"

    Кол-во: 1.000

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