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    Главная / Торги / Салфетка хозяйственная универсальная Luscan 25.5х20.5 см 140 листов в рулоне

    Салфетка хозяйственная универсальная Luscan 25.5х20.5 см 140 листов в рулоне

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.09.2019 13:0027.09.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114081Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114081

    Наименование закупки

    Салфетка хозяйственная универсальная Luscan 25.5х20.5 см 140 листов в рулоне

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.09.2019 10:06

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ КАРДИОХИРУРГИЧЕСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "СККБ"

    Юридический адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ванеева, 209

    Почтовый адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ванеева, 209

    Контактный телефон

    +7 831 417-75-59

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakaz-skkb@bk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Салфетка хозяйственная универсальная Luscan 25.5х20.5 см 140 листов в рулоне

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.09.2019 13:00 GMT +327.09.2019 13:0027.09.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114081Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Салфетка хозяйственная универсальная Luscan 25.5х20.5 см 140 листов в рулоне

    Начальная цена

    15 750,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 209, Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Специализированная кардиохирургическая клиническая больница», склад 1 этаж. Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка осуществляется силами и средствами Поставщика.Оплата производится по безналичному расчету в российских рублях по факту поставки Товара в течение 10 рабочих дней со дня предоставления счетов, счетов – фактур, транспортных накладных. Авансирование не предусмотрено.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "СККБ"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "СККБ"

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ванеева, 209

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Салфетка хозяйственная универсальная Luscan вискоза белая 255х205ММ 45Г/М2 140ШТ 522381 Россия"

    Кол-во: 100.000

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