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    Главная / Торги / Хоз товары Крылова октябрь

    Хоз товары Крылова октябрь

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.09.2019 12:0030.09.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114072Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114072

    Наименование закупки

    Хоз товары Крылова октябрь

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.09.2019 10:13

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1 ПРИОКСКОГО РАЙОНА Г.НИЖНЕГО НОВГОРОДА"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1"

    Юридический адрес

    603107, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, ПЛ МАРШАЛА ЖУКОВА, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    603107, Нижний Новгород, пл.Жукова, д.1

    Контактный телефон

    +7 831 466-66-79

    Факс

    +7 831 466-41-11

    Адрес электронной почты

    gbuznodgp1@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Морозова Ольга Игоревна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Хоз товары Крылова октябрь

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.09.2019 12:00 GMT +330.09.2019 12:0030.09.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114072Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Хоз товары Крылова октябрь

    Начальная цена

    224 354,50

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Крылова, д. 5 БРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течении 15 рабочих дней после подписания товарно-транспортной накладной

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1"

    Адрес местонахождения

    603107, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, ПЛ МАРШАЛА ЖУКОВА, ДОМ 1,

    603107, Нижний Новгород, пл.Жукова, д.1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Мыло туалетное Детское 100Г"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 2"

    "Средство чистящее Санокс для сантехники 0.75Л; ДМ³ ГОСТ Р 51696-2000"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 3"

    "Мешки для мусора "Лайма" ПНД 60л рулон 60х70СМ 20ШТ черный"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 4"

    "Средство чистящее порошок Пемолюкс 0.4КГ для кухни"

    Кол-во: 70.000

    "Позиция 5"

    "Губка для мытья посуды Чистюля Maxi поролон 65х85х43ММ 5ШТ"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 6"

    "Губка для мытья посуды Paclan Practi металлическая металлик 3ШТ для удаления пригоревших жиров"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 7"

    "Мыло хозяйственное 72ПРОЦ 200Г"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 8"

    "Инвентарь для уборки Полотно холстопрошивное для мытья и протирки пола и других поверхностей рулон 1,5х50М Вес 15КГ ТУ 8396-001-48212332-2006"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Порошок стиральный ручная стирка Биолан 0.35КГ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 10"

    "Черенок для швабры деревянный 1300ММ 22-24ММ 1 сорт"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 11"

    "Швабра щетка Нова пластик с резьбой 27СМ"

    Кол-во: 10.000

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