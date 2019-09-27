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    Главная / Торги / материалы для неразрушающего контроля

    материалы для неразрушающего контроля

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.09.2019 00:0027.09.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114070Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114070

    Наименование закупки

    материалы для неразрушающего контроля

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.09.2019 13:39

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал "Санкт-Петербургский" акционерного общества "Газпром центрэнергогаз"
    Все закупки и тендеры Филиал "Санкт-Петербургский" АО "Газпром центрэнергогаз"

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, Щелково, Московская, 1

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Варшавская, дом 5, корпус 2, литера А, офис 201

    Контактный телефон

    +7 812 458-77-15

    Факс

    +7 812 458-77-14

    Адрес электронной почты

    spb@ceg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лядова Наталья Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Материалы для неразрушающего контроля

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.09.2019 00:00 GMT +327.09.2019 00:0027.09.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114070Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Материалы для неразрушающего контроля

    Начальная цена

    192 001,64

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, Санкт-Петербург Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Согласно договора пос.оплата 30 дней с момента поставки МТР

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Филиал "Санкт-Петербургский" АО "Газпром центрэнергогаз"
    Все закупки и тендеры Филиал "Санкт-Петербургский" АО "Газпром центрэнергогаз"

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, Щелково, Московская, 1

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Варшавская, дом 5, корпус 2, литера А, офис 201

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пленка рентгеновская радиографическая Agfa STRUCTURIX D7 Pb Vac 10x24СМ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Пленка рентгеновская радиографическая Agfa STRUCTURIX D7 Pb Vac 10x40СМ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 3"

    "Пленка рентгеновская радиографическая Agfa Structurix D7 9х12СМ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Проявитель концентрат Agfa G128 5Л канистра"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Фиксаж концентрат Agfa G328 5Л канистра"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Приспособление радиографического контроля Знак маркировочный №5"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Средство индикаторное пенетрант Magnaflux SKL-SP2 аэрозоль 400мл ярко-красный, удаляемый растворителем"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 8"

    "Очиститель SKC-S аэрозоль 400МЛ на основе растворителя"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 9"

    "Проявитель Magnaflux SKD-S2 аэрозоль 400мл"

    Кол-во: 10.000

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