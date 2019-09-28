Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / поставка металлических изделий

    поставка металлических изделий

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.09.2019 08:0028.09.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114068Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114068

    Наименование закупки

    поставка металлических изделий

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.09.2019 09:33

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"

    Юридический адрес

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Почтовый адрес

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Контактный телефон

    +7 3532 73-08-85

    Факс

    +7 3532 73-08-85

    Адрес электронной почты

    opipt@gdo.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка металлических изделий

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.09.2019 08:00 GMT +328.09.2019 08:0028.09.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114068Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка металлических изделий

    Начальная цена

    442 711 232,67

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, Оплата поставленной продукции осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, либо иным предусмотренным действующим законодательством РФ способом, в течение 30 календарных дней со дня подписания Сторонами товарной накладной по форме № ТОРГ-12, после получения Покупателем от Поставщика счета-фактуры.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    УМТСиК ООО «Газпром добыча Оренбург», 460027, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Донгузская, 34

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"

    Адрес местонахождения

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пруток бронзовый БрО5Ц5С5 40ММ ГОСТ 613-79"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 2"

    "Пруток бронзовый БрО5Ц5С5 60ММ ГОСТ 613-79"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 3"

    "Баббит Б-83 ГОСТ 1320-74"

    Кол-во: 260.000

    "Позиция 4"

    "Пудра алюминиевая пигментная ПАП-1 ГОСТ 5494-95"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 5"

    "Проволока вязальная 0.8ММ ГОСТ 3282-74"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 6"

    "Проволока пломбировочная витая 0.7ММ ГОСТ 3282-74"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 7"

    "Пломба для опломбирования свинцовая 10ММ ГОСТ 30269-95"

    Кол-во: 189.000

    "Позиция 8"

    "Дюбель 6ММ 51ММ с саморезом ГОСТ 11652-80 ГОСТ 28456-90"

    Кол-во: 600.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром трансгаз Волгоград"
    Ценовой запрос № 264013
    005 Поставка крепежных изделий для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"
    005 Поставка крепежных изделий для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"
    264013
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    471 270
    Лоты:
    1
    Регион:
    Волгоградская область
    ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Ценовой запрос № 262150
    Поставка стороительных материалов для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Поставка стороительных материалов для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань"
    262150
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 23:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Астраханская область
    ГБПОУ НСТ
    Ценовой запрос № 263670
    Поставка строительных материалов для демоэкзамена "Сантехника и отопление"
    Поставка строительных материалов для демоэкзамена "Сантехника и отопление"
    263670
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 00:00(GMT+03:00)
    11 621
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Ценовой запрос № 261026
    Поставка электротехнической продукции для нужд Тюменского Экспериментального завода
    Поставка электротехнической продукции для нужд Тюменского Экспериментального завода
    261026
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ООО "Газпром добыча Уренгой"
    Ценовой запрос № 261865
    Поставка метизной продукции
    Поставка метизной продукции
    261865
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить