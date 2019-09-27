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    Главная / Торги / поставка метизов

    поставка метизов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.09.2019 22:0027.09.2019 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114065Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114065

    Наименование закупки

    поставка метизов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.09.2019 09:31

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"

    Юридический адрес

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Почтовый адрес

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Контактный телефон

    +7 3532 73-08-85

    Факс

    +7 3532 73-08-85

    Адрес электронной почты

    opipt@gdo.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка метизов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.09.2019 22:00 GMT +327.09.2019 22:0027.09.2019 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114065Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка метизов

    Начальная цена

    153 408 433,33

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, УМТСиК ООО «Газпром добыча Оренбург», 460027, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Донгузская, 34Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленной продукции осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, либо иным предусмотренным действующим законодательством РФ способом, в течение 30 календарных дней со дня подписания Сторонами товарной накладной по форме № ТОРГ-12, после получения Покупателем от Поставщика счета-фактуры.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"

    Адрес местонахождения

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Баббит Б-83 ГОСТ 1320-74"

    Кол-во: 90.000

    "Позиция 2"

    "Пруток бронзовый БрО5Ц5С5 60х100х110ММ ГОСТ 10025-78 ГОСТ 613-79"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 3"

    "Круг стальной горячекатаный 16ММ 12Х18Н10Т НД ГОСТ 2590, ГОСТ 5949"

    Кол-во: 0.500

    "Позиция 4"

    "Припой оловянно-свинцовый ПОС 40 пруток 8ММ ГОСТ 21931-76"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Припой оловянно-свинцовый ПОС 30 пруток 8ММ ГОСТ 21931-76"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 6"

    "Зажим для стального каната 13ММ сталь оцинкованная ГОСТ 13186-67"

    Кол-во: 20.000

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