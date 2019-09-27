Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка фурнитуры для нужд РЭС Невьянского ЛПУ ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Поставка фурнитуры для нужд РЭС Невьянского ЛПУ ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.09.2019 07:0027.09.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114047Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114047

    Наименование закупки

    Поставка фурнитуры для нужд РЭС Невьянского ЛПУ ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.09.2019 09:17

    Документация процедуры

    Проект_договора_поставки_от_20_ноября_2018.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"

    Юридический адрес

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,

    Почтовый адрес

    620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14

    Контактный телефон

    +7 343 359-76-22

    Факс

    +7 343 287-22-04

    Адрес электронной почты

    Ural@ekaterinburg-tr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шлыков Александр Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка фурнитуры для нужд РЭС Невьянского ЛПУ ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.09.2019 07:00 GMT +327.09.2019 07:0027.09.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114047Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка фурнитуры для нужд РЭС Невьянского ЛПУ ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Начальная цена

    500 689,65

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Свердловская область, г.Екатеринбург, самовывозРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 30-ти календарных дней с момента подписания товарной накладной при наличии надлежаще выставленного счет-фактуры. Поставка в течение 45 дней с даты заключения договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"

    Адрес местонахождения

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,

    620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фурнитура оконная Подкладка нижней петли Maco дерево 40485"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 2"

    "Фурнитура оконная Планка поворотно-откидная фальц Maco 18ММ 33981"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 3"

    "Фурнитура оконная Накладка на верхнюю петлю рамы белый 42083"

    Кол-во: 170.000

    "Позиция 4"

    "Фурнитура оконная Накладка нижней петли рамы белый 41743"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 5"

    "Фурнитура оконная Накладка нижней петли белый 41742"

    Кол-во: 90.000

    "Позиция 6"

    "Фурнитура оконная Запор FFH 500-1800 52432"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 7"

    "Фурнитура оконная Пластина соединительная для угловой передачи 94050"

    Кол-во: 230.000

    "Позиция 8"

    "Фурнитура оконная Передача угловая А с соединительной пластиной FFB400-1650"

    Кол-во: 65.000

    "Позиция 9"

    "Стекло листовое с резкой 1120х380ММ 4ММ бронза полировка, отверстия 26ММ 2ШТ, 5ММ 2ШТ"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 10"

    "Стекло листовое с резкой 1120х380ММ 4ММ бесцветное полировка, отверстия 26ММ 2ШТ, 5ММ 2ШТ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 11"

    "Стяжка эксцентриковая комплект эксцентрик15/16+дюбель"

    Кол-во: 2000.000

    "Позиция 12"

    "Штанга 3000х25х0.8ММ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 13"

    "Шкант бук 8х30 20000ШТ"

    Кол-во: 40000.000

    "Позиция 14"

    "Ручка-скоба 5076/03-128 хром матовый 128ММ хром матовый"

    Кол-во: 400.000

    "Позиция 15"

    "Ручка-скоба UN9004/96 хром матовый 96ММ хром матовый"

    Кол-во: 800.000

    "Позиция 16"

    "Направляющая для ящика шариковая полного выдвижения А01250 45х600ММ"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 17"

    "Направляющая для ящика шариковая полного выдвижения ЭЭ003099 35х450ММ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 18"

    "Изделие Конфирмат шестигранник 7х70"

    Кол-во: 5000.000

    "Позиция 19"

    "Изделие Конфирмат "UP" 7х50"

    Кол-во: 15000.000

    "Позиция 20"

    "Заглушка под эксцентрик №9 пластик"

    Кол-во: 5000.000

    "Позиция 21"

    "Заглушка под эксцентрик №2 пластик"

    Кол-во: 5000.000

    "Позиция 22"

    "Заглушка для конфирмата №7 пластик красная вишня"

    Кол-во: 5000.000

    "Позиция 23"

    "Заглушка для конфирмата №2 пластик светло-желтая"

    Кол-во: 5000.000

    "Позиция 24"

    "Заглушка шестигранник для конфирмата №10 пластик серая"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 25"

    "Винт мебельный Евровинт крест 6.3x13ММ"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 26"

    "Уплотнитель Росла алюминий 4ММ L-1 ЭЭ001884"

    Кол-во: 600.000

    "Позиция 27"

    "Соединитель угловой для F 1-33"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 28"

    "Соединитель угловой для F 1-17"

    Кол-во: 620.000

    "Позиция 29"

    "Профиль рамочный узкий Росла F 1-17 3М"

    Кол-во: 164.000

    "Позиция 30"

    "Профиль рамочный широкий Росла F 1-33 3М"

    Кол-во: 34.000

    "Позиция 31"

    "Опора регулируемая для стола X4RG710 710ММ хром"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 32"

    "Полкодержатель МЕ04ZNL никель 1841-07"

    Кол-во: 2000.000

    "Позиция 33"

    "Изделие Подпятник SC01 пластик"

    Кол-во: 2000.000

    "Позиция 34"

    "Опора колесная двухколесная фланец W01 50ММ"

    Кол-во: 400.000

    "Позиция 35"

    "Изделие Демпфер PR01PT пластик"

    Кол-во: 3000.000

    "Позиция 36"

    "Стяжка винтовая межсекционная, папа 6х25ММ"

    Кол-во: 200.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 264099
    Поставка запасных частей задвижек для нужд ППБУ "Северное сияние" ООО "Газпром флот"
    Поставка запасных частей задвижек для нужд ППБУ "Северное сияние" ООО "Газпром флот"
    264099
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Мурманская область
    «Газпром подземремонт Уренгой»
    Ценовой запрос № 263498
    Поставка материалов для переоборудования скважин для Уренгойского УИРС
    Поставка материалов для переоборудования скважин для Уренгойского УИРС
    263498
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 06:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    «Газпром подземремонт Уренгой»
    Ценовой запрос № 263005
    Поставка МТР для технического перевооружения скважин для Уренгойского УИРС
    Поставка МТР для технического перевооружения скважин для Уренгойского УИРС
    263005
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 06:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    УСЗН БУТУРЛИНСКОГО РАЙОНА
    Ценовой запрос № 77669
    домкрат ромбический
    домкрат ромбический
    77669
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    29.11.2018 11:00(GMT+03:00)
    950
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ГБУЗ НО "НОКПД"
    Ценовой запрос № 78213
    Набор автомобилиста
    Набор автомобилиста
    78213
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.12.2018 09:00(GMT+03:00)
    2 263
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    АО "ВНИПИгаздобыча"
    Ценовой запрос № 83399
    Инструмент начальника КТП
    Инструмент начальника КТП
    83399
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    05.02.2019 11:00(GMT+03:00)
    135 733
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
    ООО "Газпром добыча Уренгой"
    Ценовой запрос № 83876
    Поставка изделий для индивидуальной защиты и товаров бытового назначения
    Поставка изделий для индивидуальной защиты и товаров бытового назначения
    83876
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.02.2019 06:30(GMT+03:00)
    487 974
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    АО "Газпром добыча Томск"
    Ценовой запрос № 83985
    Проставка протектолайзера для нужд ОАО "Томскгазпром"
    Проставка протектолайзера для нужд ОАО "Томскгазпром"
    83985
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2019 20:00(GMT+03:00)
    407 500
    Лоты:
    1
    Регион:
    Томская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить