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    Главная / Торги / Поставка расходных материалов и запасных частей для печатающей техники

    Поставка расходных материалов и запасных частей для печатающей техники

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.10.2019 05:0004.10.2019 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114045Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114045

    Наименование закупки

    Поставка расходных материалов и запасных частей для печатающей техники

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.09.2019 12:10

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА"

    Юридический адрес

    625000, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Герцена, 70

    Почтовый адрес

    625000, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Герцена, 70

    Контактный телефон

    +7 3452 54-09-56

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    l.leppik@ggr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Леппик Людмила Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка расходных материалов и запасных частей для печатающей техники

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.10.2019 05:00 GMT +304.10.2019 05:0004.10.2019 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114045Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка расходных материалов и запасных частей для печатающей техники

    Начальная цена

    509 711,72

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, г. Тюмень, ул. Воровского 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по факту поставки в течение 30 (тридцати) календарных дней. Доставка до Заказчика за счет поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА"

    Адрес местонахождения

    625000, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Герцена, 70

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Копи-картридж Xerox 113R00670 для Phaser 5500/5550"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Запасная часть для оргтехники Чип фотобарабана совместимый Xerox CET1540 для Phaser 5550"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Запасная часть для оргтехники Датчик 815K02550, 604K71430 Xerox"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Фотобарабан Drum Unit Xerox 108R00647 голубой"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Фотобарабан 108R00648 малиновый 30000 страниц"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Драм-юнит Xerox 108R00650 для Phaser 7400"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Ремень переноса изображения Phaser 7400 101R00421 Xerox"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Фотобарабан HP 824A/CB384A черный 35000 страниц"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Барабан CB385A для HP Color LaserJet CP6015/ CM6030/ CM6040 голубой"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Барабан CB387A для HP Color LaserJet CP6015/ CM6030/ CM6040 пурпурный"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Барабан CB386A для HP Color LaserJet CP6015/ CM6030/ CM6040 желтый"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Ремкомплект роликов переноса CB459A для HP CLJ 6015"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Драм-картридж Xerox 013R00602 Xerox DC250 Xerographic module 215000ЛИСТ черный"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "Фотобарабан Drum Unit Xerox 013R00603 118000 страниц"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 15"

    "Фотобарабан Xerox 108R00649"

    Кол-во: 1.000

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