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    Главная / Торги / Поставка смазочных материалов

    Поставка смазочных материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.09.2019 22:0026.09.2019 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114042Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114042

    Наименование закупки

    Поставка смазочных материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.09.2019 07:50

    Документация процедуры

    Техническое_задание_к_ЦЗ_.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Юридический адрес

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    628412

    Контактный телефон

    +7 3462 75-03-16

    Факс

    Адрес электронной почты

    IvanovIA@surgut.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка смазочных материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.09.2019 22:00 GMT +326.09.2019 22:0026.09.2019 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114042Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка смазочных материалов

    Начальная цена

    27 775 160,55

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ, г. Сургут, ул. Индустриальная 47Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Покупатель оплачивает продукцию путем перечисления денежных средств платежным поручением на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней со дня приемки Покупателем продукции и получения счета-фактуры Поставщика. Поставщик не вправе увеличивать цену на продукцию. В цену продукции включены все затраты Поставщика, связанные с данной поставкой, включая стоимость тары и транспортные расходы связанные с доставкой МТР до склада Покупателя расположенного по адресу: г. Сургут

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Адрес местонахождения

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    628412

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Смазка пластичная Фиол-2 барабан 21КГ ТУ 38 УССР 201188-79"

    Кол-во: 21.000

    "Позиция 2"

    "Смазка морозостойкая Циатим 201 10КГ ГОСТ 6267-74"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 3"

    "Смазка пластичная Шрус-4 ж/б 0.8КГ ТУ 38 УССР 201312-81"

    Кол-во: 18.400

    "Позиция 4"

    "Смазка пластичная жировая Солидол Люкс 10КГ барабан"

    Кол-во: 0.030

    "Позиция 5"

    "Смазка силиконовая аэрозоль Sil-x 400МЛ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Смазка электропроводящая УВС Суперконт"

    Кол-во: 1.500

    "Позиция 7"

    "Смазка пластичная авиационная ВНИИНП-235 для подшипников качения 1КГ жестяная банка"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 8"

    "Смазка морозостойкая Циатим 221"

    Кол-во: 220.000

    "Позиция 9"

    "Смазка пластичная Циатим-203 ГОСТ 8773-73"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 10"

    "Очиститель-смазка FK-80 универсальная проникающая аэрозоль 400МЛ"

    Кол-во: 220.000

    "Позиция 11"

    "Смазка 1-13 барабан 21000Г ТУ 38.5901257-90"

    Кол-во: 378.000

    "Позиция 12"

    "Смазка для газовых кранов барабан 20000Г ТУ 38.101316-78"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 13"

    "Смазка графитная пластичная УСсА 10КГ ведро ГОСТ 3333-80"

    Кол-во: 0.030

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