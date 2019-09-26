Условия договора

Условия оплаты и доставки

Покупатель оплачивает продукцию путем перечисления денежных средств платежным поручением на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней со дня приемки Покупателем продукции и получения счета-фактуры Поставщика. Поставщик не вправе увеличивать цену на продукцию. В цену продукции включены все затраты Поставщика, связанные с данной поставкой, включая стоимость тары и транспортные расходы связанные с доставкой МТР до склада Покупателя расположенного по адресу: г. Сургут