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Наименование закупки
Поставка смазочных материалов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
24.09.2019 07:50
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
Почтовый адрес
628412
Контактный телефон
+7 3462 75-03-16
Факс
Адрес электронной почты
IvanovIA@surgut.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка смазочных материалов
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
26.09.2019 22:00 GMT +326.09.2019 22:0026.09.2019 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114042Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка смазочных материалов
Начальная цена
27 775 160,55
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ, г. Сургут, ул. Индустриальная 47Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Покупатель оплачивает продукцию путем перечисления денежных средств платежным поручением на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней со дня приемки Покупателем продукции и получения счета-фактуры Поставщика. Поставщик не вправе увеличивать цену на продукцию. В цену продукции включены все затраты Поставщика, связанные с данной поставкой, включая стоимость тары и транспортные расходы связанные с доставкой МТР до склада Покупателя расположенного по адресу: г. Сургут
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Адрес местонахождения
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
628412
Кол-во: 21.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 18.400
Кол-во: 0.030
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.500
Кол-во: 18.000
Кол-во: 220.000
Кол-во: 80.000
Кол-во: 220.000
Кол-во: 378.000
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Кол-во: 0.030
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