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    Главная / Торги / Поставка МТР ЖК LED телевизоры

    Поставка МТР ЖК LED телевизоры

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.09.2019 13:0027.09.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114040Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114040

    Наименование закупки

    Поставка МТР ЖК LED телевизоры

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.09.2019 14:55

    Документация процедуры

    Сертифика_соотв_ts_ru_c-ru.me61.b.01509.pdf

    Проект_договора_ТВ.doc

    ТЕХНИЧЕСКОЕ_ЗАДАНИЕ_TV.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Юридический адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Почтовый адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Контактный телефон

    +7 34949 6-65-31

    Факс

    +7 34949 6-65-30

    Адрес электронной почты

    A.Stovba@ygd.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Стовба Алексей Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка МТР ЖК LED телевизоры

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.09.2019 13:00 GMT +327.09.2019 13:0027.09.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114040Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка МТР ЖК LED телевизоры

    Начальная цена

    496 020,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО, г.Новый Уренгой, ул.Геологоразведчиков, 9, Склад Службы информационно-управляющих ситемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    а) «Оплата стоимости Продукции по Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика и иным, не запрещенным законодательством РФ, способом не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за датой получения Покупателем от Поставщика оригинала счета-фактуры.»(пункт включается в текст Договора, если Поставщик не является субъектом малого и среднего предпринимательства);б) «Оплата стоимости Продукции по Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика и иным, не запрещенным законодательством РФ, способом в течение 30 календарных дней с даты подписания Покупателем товарной накладной формы № ТОРГ-12.»(пункт включается в текст Договора, если Поставщик является субъектом малого и среднего предпринимательства).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Телевизор LED BBK 65LEX-6039/UTS2C 65ДЮЙМ 3840x2160 50Гц черный 250 кд/м2 5000:1 16ВТ 19.3КГ"

    Кол-во: 14.000

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    56 043
    Лоты:
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    Регион:
    Тюменская область
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