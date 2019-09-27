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    Главная / Торги / Поставка упаковочной одноразовой посуды

    Поставка упаковочной одноразовой посуды

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.09.2019 07:0027.09.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114039Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114039

    Наименование закупки

    Поставка упаковочной одноразовой посуды

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.09.2019 08:23

    Документация процедуры

    Проект_договора_поставки.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"

    Юридический адрес

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,

    Почтовый адрес

    620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14

    Контактный телефон

    +7 343 359-76-22

    Факс

    +7 343 287-22-04

    Адрес электронной почты

    Ural@ekaterinburg-tr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шлыков Александр Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка упаковочной одноразовой посуды

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.09.2019 07:00 GMT +327.09.2019 07:0027.09.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114039Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка упаковочной одноразовой посуды

    Начальная цена

    199 844,15

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Свердловская область, Свердловская область, г. Екатеринбург, 15 км автодороги Екатеринбург-ТюменьРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 30 дней с момента поставки, доставка силами поставщика и за его счет

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"

    Адрес местонахождения

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,

    620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Креманка одноразовая Кристалл 200МЛ"

    Кол-во: 4000.000

    "Позиция 2"

    "Стакан одноразовый с крышкой Virido полипропилен/бумага ассорти 250СМ3;^МЛ для чая и кофе"

    Кол-во: 5000.000

    "Позиция 3"

    "Стакан одноразовый с крышкой Virido полипропилен/бумага ассорти 300СМ3;^МЛ для чая и кофе"

    Кол-во: 3000.000

    "Позиция 4"

    "Изделие контейнер с крышкой Юпласт полипропилен 500СМ3;^МЛ для салатов"

    Кол-во: 3000.000

    "Позиция 5"

    "Изделие контейнер с крышкой Юпласт полипропилен 500СМ3;^МЛ"

    Кол-во: 3000.000

    "Позиция 6"

    "Изделие контейнер с крышкой Юпласт полипропилен 224х117х62ММ"

    Кол-во: 2500.000

    "Позиция 7"

    "Форма для выпечки Упак Групп "Тарталетка" пергамент белая 45х26ММ"

    Кол-во: 3000.000

    "Позиция 8"

    "Пакет упаковочный ПНД прозрачный 260х350ММ"

    Кол-во: 41000.000

    "Позиция 9"

    "Пакет упаковочный ПНД прозрачный 220х320ММ"

    Кол-во: 31000.000

    "Позиция 10"

    "Изделие контейнер Комус БОПС 100х150ММ прозрачный под пирожное"

    Кол-во: 2500.000

    "Позиция 11"

    "Изделие контейнер Комус БОПС 315х315х123ММ прозрачный для торта"

    Кол-во: 495.000

    "Позиция 12"

    "Форма для выпечки маффин бумажная 45х40ММ"

    Кол-во: 2500.000

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