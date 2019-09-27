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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка упаковочной одноразовой посуды
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
24.09.2019 08:23
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
Почтовый адрес
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Контактный телефон
+7 343 359-76-22
Факс
+7 343 287-22-04
Адрес электронной почты
Ural@ekaterinburg-tr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шлыков Александр Николаевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка упаковочной одноразовой посуды
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
27.09.2019 07:00 GMT +327.09.2019 07:0027.09.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114039Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка упаковочной одноразовой посуды
Начальная цена
199 844,15
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Свердловская область, Свердловская область, г. Екатеринбург, 15 км автодороги Екатеринбург-ТюменьРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течение 30 дней с момента поставки, доставка силами поставщика и за его счет
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Кол-во: 4000.000
Кол-во: 5000.000
Кол-во: 3000.000
Кол-во: 3000.000
Кол-во: 3000.000
Кол-во: 2500.000
Кол-во: 3000.000
Кол-во: 41000.000
Кол-во: 31000.000
Кол-во: 2500.000
Кол-во: 495.000
Кол-во: 2500.000
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