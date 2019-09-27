Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка дизельного топлива_ТФ

    Поставка дизельного топлива_ТФ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.09.2019 17:0027.09.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114029Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114029

    Наименование закупки

    Поставка дизельного топлива_ТФ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.09.2019 06:41

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО Авиапредприятие «Газпром авиа»
    Все закупки и тендеры ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

    Юридический адрес

    108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 71/32

    Контактный телефон

    +7 495 719-33-49

    Факс

    +7 495 719-11-83

    Адрес электронной почты

    tender@gazavia.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мурашкин Александр Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка дизельного топлива_ТФ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.09.2019 17:00 GMT +327.09.2019 17:0027.09.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114029Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка дизельного топлива_ТФ

    Начальная цена

    498 749,98

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, г.Колпашево, ул.Портовая, 72/2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по факту поставки Товара, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания накладной ТОРГ12, ответственный период поставки – 10 (десять) банковских дней от даты выставления счета за Товар.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
    Все закупки и тендеры ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

    Адрес местонахождения

    108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"

    117420, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 71/32

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Топливо дизельное ДТ-З-К5 зимнее класс 2 ГОСТ 32511-2013"

    Кол-во: 8.850

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "ГАЗПРОМ ГЕЛИЙ СЕРВИС"
    Ценовой запрос № 262303
    Поставка топлива для автотранспорта ООО "Газпром гелий сервис"
    Поставка топлива для автотранспорта ООО "Газпром гелий сервис"
    262303
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 02:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Приморский край
    ООО "Лазурная"
    Ценовой запрос № 76715
    Поставка дизельного топлива
    Поставка дизельного топлива
    76715
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    22.11.2018 11:00(GMT+03:00)
    351 118
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    ГБУ "КУЗЬМИЯРСКИЙ ПНИ"
    Ценовой запрос № 78104
    дизтопливо
    дизтопливо
    78104
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.12.2018 08:00(GMT+03:00)
    88 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГБУЗ НО "ДПТД"
    Ценовой запрос № 78265
    Нефтепродукты
    Нефтепродукты
    78265
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.12.2018 00:00(GMT+03:00)
    19 982
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ
    Ценовой запрос № 81883
    Закупка ГСМ для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ".
    Закупка ГСМ для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ".
    81883
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    22.01.2019 08:00(GMT+03:00)
    288 521 179
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ГБПОУ НТОТ
    Ценовой запрос № 83695
    Закупка Дизельного топлива (бюджет)
    Закупка Дизельного топлива (бюджет)
    83695
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    05.02.2019 00:00(GMT+03:00)
    57 600
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Ценовой запрос № 83945
    Обеспечение нефтепродуктами (дизельное топливо в зависимости от сезона зимнее/летнее) на АЗС. Отпуск нефтепродуктов осуществляется при помощи пластиковых топливных карт. Договор для нужд Амурского участка.
    Обеспечение нефтепродуктами (дизельное топливо в зависимости от сезона зимнее/летнее) на АЗС....
    83945
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2019 00:00(GMT+03:00)
    296 505 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Амурская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить