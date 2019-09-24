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Наименование закупки
Поставка инструмента для филиалов Общества
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
24.09.2019 06:24
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
Почтовый адрес
628412
Контактный телефон
+7 3462 75-03-16
Факс
Адрес электронной почты
IvanovIA@surgut.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка инструмента для филиалов Общества
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
24.09.2019 12:30 GMT +324.09.2019 12:3024.09.2019 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114027Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка инструмента для филиалов Общества
Начальная цена
448 593,89
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тюменская область, Российская Федерация, 628412, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Индустриальная, д.47. Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Расчеты за каждую партию передаваемой по настоящему договору продукции производятся путем перечисления Покупателем денежных средств платежным поручением на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней со дня приемки Покупателем (Получателем) продукции и получения счета-фактуры (счета) Поставщика.Транспортные расходы должны быть включены в стоимость продукции
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Адрес местонахождения
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
628412
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Адрес местонахождения
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
628412
Кол-во: 40.000
Кол-во: 155.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 301.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 0.250
Кол-во: 1.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 2.000
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