Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка инструмента для филиалов Общества

    Поставка инструмента для филиалов Общества

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.09.2019 12:3024.09.2019 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114027Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114027

    Наименование закупки

    Поставка инструмента для филиалов Общества

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.09.2019 06:24

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Юридический адрес

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    628412

    Контактный телефон

    +7 3462 75-03-16

    Факс

    Адрес электронной почты

    IvanovIA@surgut.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка инструмента для филиалов Общества

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.09.2019 12:30 GMT +324.09.2019 12:3024.09.2019 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114027Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка инструмента для филиалов Общества

    Начальная цена

    448 593,89

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, Российская Федерация, 628412, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Индустриальная, д.47. Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за каждую партию передаваемой по настоящему договору продукции производятся путем перечисления Покупателем денежных средств платежным поручением на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней со дня приемки Покупателем (Получателем) продукции и получения счета-фактуры (счета) Поставщика.Транспортные расходы должны быть включены в стоимость продукции

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Адрес местонахождения

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    628412

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Адрес местонахождения

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    628412

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Щетка дисковая плоская Matrix витая проволока для УШМ 150х22.2ММ"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 2"

    "Круг шлифовальный по металлу Gross WA24TBF 24 230х6х22.2ММ"

    Кол-во: 155.000

    "Позиция 3"

    "Шланг поливочный армированный Palisad Luxe 1/2" 50М 2.3ММ 30АТМ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Лопатка монтажная ЛМО600 600ММ сталь 40Х Ситомо"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 5"

    "Отвертка-пробник электрическая Sparta 100-500В 180ММ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 6"

    "Запчасть Катушка триммерная полуавтоматическая легкая заправка лески Denzel 2.4ММ гайка М10х1.25 левая гайка M8x1.25 левая резьба, гайка M12x1.25 левая резьба, адаптер «папа»-«папа» M8-M10 левая резьба"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 7"

    "Шланг поливочный армированный Palisad Luxe 1/2" 50М 2.3ММ 30АТМ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Запчасть Катушка триммерная полуавтоматическая легкая заправка лески Denzel 2.4ММ гайка М10х1.25 левая гайка M8x1.25 левая резьба, гайка M12x1.25 левая резьба, адаптер «папа»-«папа» M8-M10 левая резьба"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Инструмент электромонтажный для заделки кабеля в кросс КВТ PD-350 61006"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 10"

    "Бензотриммер двухтактный Denzel DGT-330 1.8Л.С, 3.0ММ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 11"

    "Лампа паяльная SPARTA 1.5л"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 12"

    "Леска триммерная Denzel 2.4ММ 160М звезда катушка"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 13"

    "Леска триммерная Denzel Flex Cord 2.4ММ 15М звезда блистер"

    Кол-во: 301.000

    "Позиция 14"

    "Набор искробезопасного инструмента КИБО 18 предметов омедненные"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 15"

    "Инструмент электромонтажный Набор ножей для разделки кабеля ЭМИ ННРК 335х130х38"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 16"

    "Нож складной изогнутый Sparta сталь/дерево 200ММ"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 17"

    "Паста алмазная притирочная АСМ 5/3 НОМ 50Г"

    Кол-во: 0.250

    "Позиция 18"

    "Паста полировочная ГОИ №2 1КГ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 19"

    "Пика Matrix SDS+ 14x250ММ сталь 40Х"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 20"

    "Краскораспылитель с нижним бачком Stels AS 802 HVLP профессиональный 1000МЛ 3.5БАР 1.4ММ 200Л/МИН"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 21"

    "Краскораспылитель электростатический Старт-50 для порошковой краски"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 22"

    "Клещи Gross двухкомпонентная рукоятка для обжима телефонных и компьютерных клемм RJ45, 8P и RJ11/12, 6P"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 23"

    "Клещи пресс КВТ СТВ 58747 с набором матриц"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 24"

    "Секатор прямого реза Palisad сталь 205ММ 60492"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 25"

    "Станок комбинированный Белмаш Универсал-2000 СДМУ-2000 2000ВТ 732х491х358ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 26"

    "Станция паяльная REXANT ZD-99 220В 48Вт 100-450ГРАД ЦЕЛЬС 12-0152"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 27"

    "Шаблон сварщика универсальный GRIFF УШС-3 D156001"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 28"

    "Оборудование пескоструйное Установка абразивоструйная инжекторного типа DSG-I-30 0.5-3м2/ч 0.2-1.2куб.м/мин 0.2-1.2МПа 520х560х920 Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 29"

    "Цепь пильная Stihl Picco Micro 63 PM 16" 55 звеньев 36130060055"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 30"

    "Горелка сварочная пропановая газовоздушная Brima ГВ-1-12 пистолет с паяльником 300ММ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 31"

    "Щетка дисковая плоская Matrix кручёная проволока 0.5ММ для УШМ 125х22.2ММ"

    Кол-во: 20.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 77985
    75-17 Топчев инструмент -3
    75-17 Топчев инструмент -3
    77985
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    30.11.2018 01:00(GMT+03:00)
    19 466
    Лоты:
    1
    Регион:
    Мурманская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить