Условия договора

Условия оплаты и доставки

Расчеты за каждую партию передаваемой по настоящему договору продукции производятся путем перечисления Покупателем денежных средств платежным поручением на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней со дня приемки Покупателем (Получателем) продукции и получения счета-фактуры (счета) Поставщика.Транспортные расходы должны быть включены в стоимость продукции