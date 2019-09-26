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    Главная / Торги / Поставка комплекта оборудования станции кабельного телевидения для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Поставка комплекта оборудования станции кабельного телевидения для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.09.2019 20:0026.09.2019 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114026Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114026

    Наименование закупки

    Поставка комплекта оборудования станции кабельного телевидения для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.09.2019 05:51

    Документация процедуры

    Приложение_№_4А_(поставка_простая_ТГП_-_Покупатель).docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Юридический адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Почтовый адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Контактный телефон

    +7 3822 61-28-67

    Факс

    +7 3822 61-22-20

    Адрес электронной почты

    menshikovjv@tomskgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Меньшиков Юрий Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка комплекта оборудования станции кабельного телевидения для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.09.2019 20:00 GMT +326.09.2019 20:0026.09.2019 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114026Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплекта оборудования станции кабельного телевидения для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Начальная цена

    444 169,41

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, г. Томск, ул. Причальная, 10Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата на 30 календарный день после приемки всего товара, поставка в течение 45 календарных дней

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ресивер цифровой эфирный телеприставка World Vision T64D DVB-T/T2 DVB-C"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Ресивер спутниковый General Satellite GS-B527/528 DVB-S/DVB-S2 Full HD/4K"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 3"

    "Распределитель сигнала Планар на 2 с регулировкой"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Модулятор Планар МТ500 базовый блок"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Модуль модулятора Планар М04"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 6"

    "Источник бесперебойного питания двойного преобразования 900Pro-S RT EA900Pro RT 9А·Ч 2х12В 1КВ·А АКБ 2ШТ Lanches"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Усилитель широкополосный Planar SD1203М"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Блок розеток с выключателем ЦМО Rem-16 8 розеток Shulko R-16-8S-V-440-3 16А 220-250В IP20"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 9"

    "Модуль вентиляторный 3 вентилятора 230В 45х432х195ММ серый с терморегулятором R-FAN-3T ЦМО"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Полка перфорированная СВ-75У для размещения технологического оборудования, не имеющего стандартного 19” крепления 750ММ ЦМО"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 11"

    "Шкаф монтажный телекоммуникационный ЦМО ШТК-М-42.6.8-1ААА 19" 42U напольный 600х800ММ IP20 дверь стекло"

    Кол-во: 1.000

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