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    Главная / Торги / Закупка бурового инструмента для нужд Нижегородского филиала ООО «Газпром проектирование»

    Закупка бурового инструмента для нужд Нижегородского филиала ООО «Газпром проектирование»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.09.2019 09:0026.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114018Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114018

    Наименование закупки

    Закупка бурового инструмента для нужд Нижегородского филиала ООО «Газпром проектирование»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.09.2019 18:20

    Документация процедуры

    Спецификация.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Юридический адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Почтовый адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Контактный телефон

    +7 812 578-79-97 доб. 36375

    Факс

    +7 812 578-79-97

    Адрес электронной почты

    up@gazpromproject.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Савинцева Оксана Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка бурового инструмента для нужд Нижегородского филиала ООО «Газпром проектирование»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.09.2019 09:00 GMT +326.09.2019 09:0026.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114018Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка бурового инструмента для нужд Нижегородского филиала ООО «Газпром проектирование»

    Начальная цена

    60 112,50

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Нижегородская обл., Кстовский р-н, с. Б. Ельня, Кладбищенский проезд, д.1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% отсрочка 30 календарных дней

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шнек буровой ШШ-1085741.00 S-41 108ММ 1500ММ 3462.19.000-01"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Долото буровое шнековое III ЛД-112 М Ш41"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Переходник шнековый (1 лыска) М Ш41/З-50"

    Кол-во: 1.000

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