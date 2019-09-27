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Наименование закупки
Закупка стульев для переговорной
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
24.09.2019 11:48
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 40, корп.4, литер Д.
Почтовый адрес
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 40, корп.4, литер Д.
Контактный телефон
+7 812 445-19-36
Факс
+7 812 445-19-35
Адрес электронной почты
info@gazprominvestproject.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бурлаков Никита Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка стульев для переговорной
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
27.09.2019 10:00 GMT +327.09.2019 10:0027.09.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114017Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка стульев для переговорной
Начальная цена
179 000,04
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Санкт-Петербург Город, Российская Федерация, 196158, г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 40, корп. 4, литер Д, помещение D3052Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата поставленных по Договору товаров производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, в в размере 100 % (сто процентов) стоимости Товара в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента приемки Товара
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО «Газпром инвестпроект»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром инвестпроект»
Адрес местонахождения
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 40, корп.4, литер Д.
Кол-во: 12.000
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