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    Главная / Торги / Закупка стульев для переговорной

    Закупка стульев для переговорной

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.09.2019 10:0027.09.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114017Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114017

    Наименование закупки

    Закупка стульев для переговорной

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.09.2019 11:48

    Документация процедуры

    ТЗ_на_комплект_кресла.docx

    Договор_кресла.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром инвестпроект»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром инвестпроект»

    Юридический адрес

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 40, корп.4, литер Д.

    Почтовый адрес

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 40, корп.4, литер Д.

    Контактный телефон

    +7 812 445-19-36

    Факс

    +7 812 445-19-35

    Адрес электронной почты

    info@gazprominvestproject.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бурлаков Никита Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка стульев для переговорной

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.09.2019 10:00 GMT +327.09.2019 10:0027.09.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114017Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка стульев для переговорной

    Начальная цена

    179 000,04

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, Российская Федерация, 196158, г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 40, корп. 4, литер Д, помещение D3052Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленных по Договору товаров производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, в в размере 100 % (сто процентов) стоимости Товара в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента приемки Товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром инвестпроект»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром инвестпроект»

    Адрес местонахождения

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 40, корп.4, литер Д.

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кресло Самурай K-1.03 кожа перфорированная бежевое 70х71х138СМ 25КГ"

    Кол-во: 12.000

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