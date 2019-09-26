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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Изготовление и поставка пакетов по индивидуальному дизайну
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2019 18:04
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Почтовый адрес
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Контактный телефон
+7 495 631-57-82
Факс
Адрес электронной почты
iatrofimov@komplekt.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Трофимов Иван Александрович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Изготовление и поставка пакетов по индивидуальному дизайну
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
26.09.2019 09:30 GMT +326.09.2019 09:3026.09.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114012Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изготовление и поставка пакетов по индивидуальному дизайну
Начальная цена
25 770 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Санкт-Петербург Город, Московский проспект, д.139 к.1, стр.1, Санкт-Петербург, Российская Федерация, 196105 Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата осуществляется в течение 30 рабочих дней с даты подписания товарной накладной,доставка включена в стоимость
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром комплектация"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Кол-во: 300.000
Кол-во: 300.000
Кол-во: 300.000
Кол-во: 100.000
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