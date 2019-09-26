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    Главная / Торги / Ценовой запрос с открытой части ЭТП ГПБ

    Ценовой запрос с открытой части ЭТП ГПБ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.09.2019 17:0926.09.2019 17:09Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114008Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114008

    Наименование закупки

    Ценовой запрос с открытой части ЭТП ГПБ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.09.2019 17:37

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-77-57

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    inf@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Минин Максим Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Алтайский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Ценовой запрос с открытой части ЭТП ГПБ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.09.2019 17:09 GMT +326.09.2019 17:0926.09.2019 17:09Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114008Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ценовой запрос с открытой части ЭТП ГПБ

    Начальная цена

    7 462,72

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Алтайский край, fghfgРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    fhfgh

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Адрес местонахождения

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Насос топливный бензиновый погружной дв. Крайслер,ЗМЗ-405 Евро-3 Газель, Соболь 515.1139-10"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Запасная часть автотранспорта Манжета подкачки Урал 60х82 375-4224017"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Фонарь габаритный маркерный боковой 12В/24В (светодиод) 49-3731"

    Кол-во: 2.000

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