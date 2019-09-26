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    Закупка стола и двух тумб в переговорную

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.09.2019 10:0026.09.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114007Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114007

    Наименование закупки

    Закупка стола и двух тумб в переговорную

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.09.2019 18:13

    Документация процедуры

    Приложение_4._Эскиз_стола.docx

    Приложение_3._ТЗ_на_тумбы.docx

    Приложение_2._ТЗ_на_стол_в_переговорную.docx

    Договор_комплект_мебели_(стол_тумбы).docx

    Договор_(стол).docx

    Договор_(стол).docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром инвестпроект»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром инвестпроект»

    Юридический адрес

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 40, корп.4, литер Д.

    Почтовый адрес

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 40, корп.4, литер Д.

    Контактный телефон

    +7 812 445-19-36

    Факс

    +7 812 445-19-35

    Адрес электронной почты

    info@gazprominvestproject.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бурлаков Никита Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка стола и двух тумб в переговорную

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.09.2019 10:00 GMT +326.09.2019 10:0026.09.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114007Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка стола и двух тумб в переговорную

    Начальная цена

    657 700,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, Российская Федерация, 196158, г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 40, корп. 4, литер Д, помещение D3052Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Покупатель осуществляет предварительную оплату Товара в размере 30% (тридцать процентов) от общей стоимости Товара в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами Спецификации на основании выставленных Поставщиком Покупателю счетов, при этом авансовый платеж должен быть осуществлен не позднее 15.11.2019 г. Окончательный расчет в размере 70 % (семьдесят процентов) от общей стоимости Товара Покупатель производит в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента приемки Товара в соответствии с п. 3.1 Договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром инвестпроект»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром инвестпроект»

    Адрес местонахождения

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 40, корп.4, литер Д.

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стол для заседаний СЗ-1-4000 4000х2117х764ММ белый/серый МДФ 22ММ ООО "Стиль Мебель Дизайн""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Тумба офисная напольная ТЗ-1-1860 1860х450х750ММ белый/серый МДФ ООО "Стиль Мебель Дизайн""

    Кол-во: 2.000

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