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    Главная / Торги / Поставка контейнера для мусора 240л. в г. Элиста.

    Поставка контейнера для мусора 240л. в г. Элиста.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.09.2019 17:0024.09.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114000Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114000

    Наименование закупки

    Поставка контейнера для мусора 240л. в г. Элиста.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.09.2019 16:50

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    Почтовый адрес

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Контактный телефон

    +7 8442 38-13-78

    Факс

    Адрес электронной почты

    tender_south@south.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зачитайлова Евгения Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Калмыкия Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка контейнера для мусора 240л. в г. Элиста.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.09.2019 17:00 GMT +324.09.2019 17:0024.09.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114000Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка контейнера для мусора 240л. в г. Элиста.

    Начальная цена

    28 750,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Калмыкия Республика, г. Элиста, ул. Ленина, 255Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    по счету поставщика 100% расчет в течении 7 дней после поставки или 100% предоплата по согласованию, в стоимость продукции включить доставку

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Контейнер мусорный пластиковый 240Л; ДМ³ 740х580х100ММ"

    Кол-во: 5.000

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